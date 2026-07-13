Китай и Россия отработали совместные удары по кораблям и системам ПВО в ходе учений в Желтом море

Военно-морские силы Китая и России 11 июля завершили практическую фазу совместных ежегодных учений "Морское взаимодействие – 2026", которые проходили в акватории и воздушном пространстве Желтого моря вблизи китайского города Циндао.

Об этом сообщает центральное телевидение Китая CCTV.

Что именно отработали Россия и Китай на морских учениях?

По информации китайской стороны, в ходе учений военные двух стран отрабатывали совместные операции по спасению подводных лодок, поражению кораблей условного противника, а также задачи противовоздушной и противоракетной обороны.

В ходе нынешних морских учений китайские и российские формирования сосредоточили усилия на проведении совместных операций по спасению подводных лодок, нанесении ударов по кораблям противника, а также на противовоздушной и противоракетной обороне. Стороны углубили взаимное доверие, улучшили совместные оперативные возможности и укрепили дружеские отношения,

– говорится в сообщении.

В Министерстве обороны Китая отметили, что особенностью маневров этого года стало отсутствие заранее подготовленного сценария. Командиры принимали решения о маневрировании и распределении огневых ресурсов непосредственно во время учений, учитывая текущие обстоятельства, погодные условия и другие факторы.

Особое внимание военные уделили отражению атак морских и воздушных беспилотников, а также действиям сил противовоздушной и противоракетной обороны.

В китайском оборонном ведомстве заявили, что учения выполнили поставленные задачи, а военные двух стран продолжат совершенствовать взаимодействие на море.

"Обе стороны и в дальнейшем будут руководствоваться принципами открытости, прозрачности и взаимного доверия, постоянно углублять и расширять масштабы совместных учений в целях поддержания мира и стабильности в мире", – отметили в ВМС Народно-освободительной армии Китая.

Также в Пекине сообщили, что часть китайских и российских сил проведет совместное морское патрулирование в определенных районах Тихого океана. В то же время подробности относительно сроков, задействованных сил и конкретных задач не раскрываются.

Совместные учения "Морское взаимодействие" Китай и Россия проводят с 2012 года, чередуя место их проведения между двумя странами. В прошлом году маневры прошли вблизи Владивостока, после чего стороны провели совместное патрулирование в Тихом океане.

На Западе внимательно следят за углублением военного и экономического сотрудничества Пекина и Москвы. Китай после начала полномасштабного вторжения России в Украину не осудил действия Кремля, одновременно заявляя о нейтральной позиции и призывая к мирному урегулированию войны.