Про це повідомляє центральне телебачення Китаю CCTV.

Що саме відпрацювали Росія та Китай на морських навчаннях?

За інформацією китайської сторони, під час навчань військові двох країн відпрацьовували спільні операції з порятунку підводних човнів, ураження кораблів умовного противника, а також завдання протиповітряної та протиракетної оборони.

Під час нинішніх морських навчань китайські та російські формування зосередили зусилля на проведенні спільних операцій із порятунку підводних човнів, завданні ударів по кораблях противника, а також протиповітряній та протиракетній обороні. Сторони поглибили взаємну довіру, покращили спільні оперативні можливості та зміцнили дружні відносини,

– йдеться в повідомленні.

У Міністерстві оборони Китаю зазначили, що особливістю цьогорічних маневрів стала відсутність заздалегідь підготовленого сценарію. Командири ухвалювали рішення щодо маневрування та розподілу вогневих ресурсів безпосередньо під час навчань, враховуючи поточні обставини, погодні умови та інші фактори.

Окрему увагу військові приділили відбиттю атак морських і повітряних безпілотників, а також діям сил протиповітряної й протиракетної оборони.

У китайському оборонному відомстві заявили, що навчання виконали поставлені завдання, а військові двох країн продовжать удосконалювати взаємодію на морі.

"Обидві сторони й надалі керуватимуться принципами відкритості, прозорості та взаємної довіри, постійно поглиблюватимуть і розширюватимуть масштаби спільних навчань задля підтримки миру і стабільності у світі", – зазначили у ВМС Народно-визвольної армії Китаю.

Також у Пекіні повідомили, що частина китайських і російських сил проведе спільне морське патрулювання у визначених районах Тихого океану. Водночас подробиці щодо термінів, залучених сил і конкретних завдань не розкриваються.

Спільні навчання "Морська взаємодія" Китай і Росія проводять із 2012 року, чергуючи місце їх проведення між двома країнами. Торік маневри відбулися поблизу Владивостока, після чого сторони здійснили спільне патрулювання в Тихому океані.

На Заході уважно стежать за поглибленням військового та економічного співробітництва Пекіна і Москви. Китай після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну не засудив дії Кремля, водночас заявляючи про нейтральну позицію та закликаючи до мирного врегулювання війни.