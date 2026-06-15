Россияне спрятали самолеты и корабли от ГУР: эксклюзивные кадры с дрона Magura, которого боится враг

Морской дрон Magura превратился в полноценную боевую платформу и кардинально изменил ситуацию на море. В настоящее время Черноморский флот фактически блокирован, а российские боевые корабли укрываются.

Журналистка 24 Канала София Трощук рассказала о том, как команда операторов совершенствует платформу.

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Как морские дроны изменили ход войны?

31 декабря 2024 года дрон Magura впервые сбил 2 вертолета и один беспилотник, а еще через 3 месяца – истребитель, подтвердив статус полноценной платформы ПВО. После этих потерь россияне полностью прекратили использование вертолетов в этом районе – уже почти 1,5 года не фиксируется ни одного вылета, хотя авиация в целом еще продолжает действовать.

Командир Group 13 ГУР МО Украины "Тринадцатый" отмечает, что сбивать самолеты удается лишь изредка – дрон слишком мал, а самолет слишком быстр. Россияне пытаются выстроить противодействие, но без существенного эффекта.

Дрон Magura. Фото 24 Канал

Сначала искали просто мотивированных людей, сейчас – точечно, со специфическими знаниями. Большинство никогда не были связаны с морской службой. Но на сегодняшний день это команда лучших специалистов своего дела. Что касается влияния на противника – зерновой коридор работает, российская логистика через Босфор нарушена, теперь они вынуждены идти через Балтику,

– пояснил "Тринадцатый".

Сейчас ни одного российского военного судна в Черном море нет: все боеспособные корабли спрятаны в Новороссийске, но и туда доходят украинские удары.

Почему морские дроны стали одной из самых больших проблем для России: смотрите в видео

Что еще известно о работе дронов в Черном море?

Румыния стремится избежать инцидентов, подобных недавним событиям в порту Констанца, поэтому инициирует переговоры с Украиной по вопросам безопасности морских дронов.

Министр обороны Румынии Раду Мируце заявил о намерении предложить украинской стороне настроить программное обеспечение морских дронов Magura и SeaBaby таким образом, чтобы в случае потери управления они автоматически самоуничтожались, не достигая территориальных вод Румынии. Согласно предложению, дроны должны активировать эту функцию при приближении на расстояние 22 километра.