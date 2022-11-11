"Хлопок" в море, в воздухе и на земле: украинцев призывают донатить на флот морских дронов

Президент Владимир Зеленский объявил о формировании в Украине специального морского флота, состоящего из 100 морских дронов. Они оградят Украину от российских ракет и помогут разблокировать коридор для гражданских судов.

На прошлой неделе Зеленский говорил, что на благотворительной платформе United24 запустят еще одно фандрейзинговое направление. Его целью является сбор средств на флот морских дронов.

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Что делают морские дроны

По информации Минцифры, главная задача морских дронов – защитить акватории украинских морей и мирные города от крылатых ракет, которые российские войска запускают с кораблей.

Морские дроны уже показали впечатляющий результат на фронте – атаковали российский флот в Севастополе и поразили три российских корабля. Это первая морская атака в истории, осуществленная исключительно беспилотными средствами. Россия потеряла безоговорочное преимущество на воде.

Сколько средств нужно собрать

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании специального морского флота. Украине нужно 100 морских дронов. Стоимость одного – 10 миллионов гривен.

Украина создает первый в мире флот морских дронов: смотрите видео

В Минцифры добавляют, что за один день планируется собрать средства на 10 беспилотных надводных аппаратов.

Как присоединиться к сбору

Сбор производят по всему миру, а также призывают приобщаться и бизнес. Украинцев призывают донатить, чтобы обеспечим кафиров "хлопком" на море, в воздухе и на земле.

Задонатить можно в монобанке . Или по реквизитам United24 .

Какая ситуация в Херсонской области: главное

ВСУ вошли в Херсон. В сети уже начали публиковать фотографии и видео, как украинские военные подходят к Херсону . Кроме того, нашим воинам выходят встречать местные жители.

Кроме того, украинские воины вошли в город Берислав, а в легендарной Чернобаевке подняты украинские флаги. В сети местные жители делятся фотографиями с нашими защитниками. Освобождения жители города ждали более 8 месяцев.

Правый берег Херсона освобожден полностью, даже там, куда еще не подошли украинские подразделения. Россияне уничтожили пути ухода – и не только Антоновский мост, но и мост над плотиной, как и прогнозировалось.

По данным херсонского подполья в разных районах города замечены люди в гражданской одежде с оружием. Россияне могут попытаться создать картину, которая якобы местное население отражается от ВСУ. Как отмечают, кроме переодевания, по мусорникам и в отдельных подходах города оккупанты прячут униформу, шлемы и бронежилеты.

Морские дроны – это надводные беспилотники, которые могут быть в виде лодки. В ударной дроне в передней части судна может содержаться взрывчатка, превращающая его в атакующее оружие. Они обычно имеют систему видеонаблюдения, локаторы и связь с центром управления.

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