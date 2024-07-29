На параде ко дню ВМФ России моряки приветствовали Путина в стиле Sieg Heil

В день Военно-морского флота России в стране-агрессоре провели морской парад. Владимир Путин открыл парад из Петербурга, где моряки довольно оригинально поздравили диктатора.

Запад привлек внимание куцым представительством Черноморского флота. В морском параде не участвовал ни один из вражеских кораблей, о повреждении или уничтожении которых за последний год говорила Украина.

Читайте также В ВМФ России закончился офицерский и сержантский составы морпехов

"Нацистское приветствие" на российском параде

Путин во время выступления заявил, что за участие в так называемой "СВО" уже награждены более 30 тысяч матросов и офицеров ВМФ России.

Однако внимание пользователей привлекла та часть парада, где моряки приветствовали кремлевского диктатора. Жесты моряков уж слишком напомнили так называемое нацистское или гитлеровское приветствие с поднятием правой руки. Однако на фоне не Третий Рейх, а Санкт-Петербург.

"Они уже даже не пытаются скрывать свою нацистскую натуру", – иронично отмечают в сети.

Моряки поздравили Путина на параде: смотрите видео

К слову, ранее стало известно, что российские военные корабли покинули Азовское море. Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что россияне "начали о чем-то догадываться". Очевидно речь идет о ударе по парому "Славянин", который был расположен в российском порту "Кавказ", что в Краснодарском крае.