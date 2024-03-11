"Морской пояс безопасности – 2024": Россия, Китай и Иран проведут совместные военные учения
Совместные морские учения "Морской пояс безопасности – 2024" с участием Ирана, Китая и России начнутся 12 марта. Маневры запланированы в северной части Индийского океана.
Присутствовать на учениях будут представители Омана, Азербайджана, Казахстана, Пакистана и ЮАР. Об этом рассказали пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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Что известно о "Морском поясе безопасности – 2024"
Корабли ВМФ России прибыли в Иран на учения "Морской пояс безопасности - 2024". Также будут привлечены корабли, катера и морская авиация военно-морских сил Китая.
Сами же учения пройдут в северной части Индийского океана. В качестве наблюдателей будут выступать представители ВМС Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и ЮАР.
Главной целью учений является укрепление безопасности в регионе, защита международной морской торговли, расширение многостороннего сотрудничества между странами-участницами, противодействие пиратству и терроризму, обмен оперативным и тактическим опытом, а также демонстрация способности стран к совместному удержанию стабильности в мире.
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- Аналитики Института изучения войны рассказали, что Россия платит 193 000 долларов за беспилотник "Шахед"-136 партиями по 6000 беспилотников, что в целом составит около 1,1 миллиарда долларов за все 6000 беспилотников "Шахед"-136.