Присутні на навчаннях будуть представники Оману, Азербайджану, Казахстану, Пакистану та ПАР. Про це розповіли пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Що відомо про "Морський пояс безпеки – 2024"
Кораблі ВМФ Росії прибули до Ірану на навчання "Морський пояс безпеки – 2024". Також будуть залучені кораблі, катери та морська авіація військово-морських сил Китаю.
Самі ж навчання пройдуть у північній частині Індійського океану. Як спостерігачі виступатимуть представники ВМС Пакистану, Казахстану, Азербайджану, Оману, Індії та ПАР.
Головною метою навчань є зміцнення безпеки в регіоні, захист міжнародної морської торгівлі, розширення багатосторонньої співпраці між країнами-учасницями, протидія піратству та тероризму, обмін оперативним та тактичним досвідом, а також демонстрація здатності країн до спільного утримання стабільності у світі.
Як Китай та Іран спонсорують війну в Україні
- Попри заклики європейських лідерів, Пекін намагається займати двозначну позицію. З одного боку, Китай висловлює бажання співпрацювати з міжнародною громадськістю, а з іншого – активно розвиває торгові відносини з Росією. Міністр закордонних справ Пекіна Ван Ї вважає, що Китай і Росія створили нову парадигму відносин між великими державами.
- У лютому 2024 року китайські приватні переробники щоденно купували в середньому 168 000 барелів нафти марки Sokol. Це утричі перевищує обсяги, здійснені протягом січня того ж року, і також перевищує показники за весь 2023 рік.
- Аналітики Інституту вивчення війни розповіли, що Росія платить 193 000 доларів за безпілотник "Шахед"-136 партіями по 6000 безпілотників, що загалом складе близько 1,1 мільярда доларів за всі 6000 безпілотників "Шахед"-136.