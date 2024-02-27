Навряд чи Індія купує боєприпаси в Росії, адже їх вона виробляє сама. Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру дослідження армії, військовий експерт Михайло Самусь, зауваживши, що ця країна веде різновекторну політику.

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Як Індія спонсорує війну

Влада Індії купує винищувачі у Франції, військово-транспортні літаки, вертольоти у Сполучених Штатах, а ще раніше закупляла винищувачі у Росії. Однак поступово Індія відходить від співпраці з країною-агресоркою у сенсі військово-технічного співробітництва. Хоч їхня залежність ще досі дуже велика.

Індія бере участь у великих нафтових проєктах з Росією. Вона разом з Китаєм стала найбільшим клієнтом Росії у торгівлі нафтою, тобто Індія чи не найбільше спонсорує війну проти України,

– зауважив Михайло Самусь.

Отже, політика Індії надзвичайно багатовекторна. З одного боку вона дуже потужно фінансує російську військову машину, але з іншого – закупляє американську зброю чи французькі літаки. Щобільше навіть може вести переговори з німцями про Україну, як стверджує німецька преса.

Індійська зовнішня політика дуже складна. Вона полягає у максимальній реалізації національних інтересів. Але не треба забувати, що найбільшим конкурентом Індії в безпековій сфері є Китай.

Китай не спить і також використовує Росію у своїх інтересах. Мені здається, Індії треба кристалізувати свою багатовекторність і зрозуміти, що через 10 років ситуація може змінитися. До цього треба готуватися вже зараз,

– зауважив військовий експерт.

Чи справді Росія має дефіцит зброї

Коли ми говоримо про дефіцит снарядів чи озброєння в окупантів, то варто розуміти, що мовиться саме про виробничий дефіцит. Росія дійсно має проблеми з виробництвом танків. Їх фактично вже не можуть створювати, а лише відновлювати, ремонтувати чи знімати зі зберігання і тоді відправляти в Україну. Те саме можна сказати про артилерію.

Росіяни не можуть самостійно виготовляти достатню кількість боєприпасів. Для цього вони використовують Північну Корею, а платять за це грошима, які заробили з продажу нафти в Індію та Китай,

– підкреслив Самусь.

Тож Іран, Північна Корея виготовляють боєприпаси та ракети, Іран – "Шахеди" й ракети. Зараз тривають дискусії про те, чи вся ця зброя вже в Україні. Але варто розуміти, що ці держави не мають причин не продавати окупантам зброю, якщо вони платять за неї гроші.

Отже, найбільша проблема в тому, що Росія не має дефіциту грошей. Він можливий тільки якщо інші країни перестануть торгувати з нею нафтою, й позбавлять окупантів можливості заробляти десятки мільярдів доларів. Адже ці кошти росіяни інвестують у військові виробництва.

Дефіцит у Росії є саме у виробництві. У них не вистачає технологій, компонентів, навіть кваліфікованої робочої сили. Але, на жаль, з грошима поки що все добре, а в цьому світі за гроші можна купити все,

– підсумував Михайло Самусь.

Як Індія та Китай спонсорують війну