Навряд чи Індія купує боєприпаси в Росії, адже їх вона виробляє сама. Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру дослідження армії, військовий експерт Михайло Самусь, зауваживши, що ця країна веде різновекторну політику.
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Як Індія спонсорує війну
Влада Індії купує винищувачі у Франції, військово-транспортні літаки, вертольоти у Сполучених Штатах, а ще раніше закупляла винищувачі у Росії. Однак поступово Індія відходить від співпраці з країною-агресоркою у сенсі військово-технічного співробітництва. Хоч їхня залежність ще досі дуже велика.
Індія бере участь у великих нафтових проєктах з Росією. Вона разом з Китаєм стала найбільшим клієнтом Росії у торгівлі нафтою, тобто Індія чи не найбільше спонсорує війну проти України,
– зауважив Михайло Самусь.
Отже, політика Індії надзвичайно багатовекторна. З одного боку вона дуже потужно фінансує російську військову машину, але з іншого – закупляє американську зброю чи французькі літаки. Щобільше навіть може вести переговори з німцями про Україну, як стверджує німецька преса.
Індійська зовнішня політика дуже складна. Вона полягає у максимальній реалізації національних інтересів. Але не треба забувати, що найбільшим конкурентом Індії в безпековій сфері є Китай.
Китай не спить і також використовує Росію у своїх інтересах. Мені здається, Індії треба кристалізувати свою багатовекторність і зрозуміти, що через 10 років ситуація може змінитися. До цього треба готуватися вже зараз,
– зауважив військовий експерт.
Чи справді Росія має дефіцит зброї
Коли ми говоримо про дефіцит снарядів чи озброєння в окупантів, то варто розуміти, що мовиться саме про виробничий дефіцит. Росія дійсно має проблеми з виробництвом танків. Їх фактично вже не можуть створювати, а лише відновлювати, ремонтувати чи знімати зі зберігання і тоді відправляти в Україну. Те саме можна сказати про артилерію.
Росіяни не можуть самостійно виготовляти достатню кількість боєприпасів. Для цього вони використовують Північну Корею, а платять за це грошима, які заробили з продажу нафти в Індію та Китай,
– підкреслив Самусь.
Тож Іран, Північна Корея виготовляють боєприпаси та ракети, Іран – "Шахеди" й ракети. Зараз тривають дискусії про те, чи вся ця зброя вже в Україні. Але варто розуміти, що ці держави не мають причин не продавати окупантам зброю, якщо вони платять за неї гроші.
Отже, найбільша проблема в тому, що Росія не має дефіциту грошей. Він можливий тільки якщо інші країни перестануть торгувати з нею нафтою, й позбавлять окупантів можливості заробляти десятки мільярдів доларів. Адже ці кошти росіяни інвестують у військові виробництва.
Дефіцит у Росії є саме у виробництві. У них не вистачає технологій, компонентів, навіть кваліфікованої робочої сили. Але, на жаль, з грошима поки що все добре, а в цьому світі за гроші можна купити все,
– підсумував Михайло Самусь.
Як Індія та Китай спонсорують війну
- Через посилення санкцій ситуація на ринку нафти для Росії значно погіршилась. Її тіньовий флот, який перевозив сировину, більше не може це робити, бо потрапив до санкційного списку. Хоч Індія купує нафту в Росії, але зараз є певні обмеження, бо країнам не вдалося домовитись про оплату. Тож 14 суден, які прямували до Індії, не дісталися пункту призначення.
- Поки Індія та Росія не можуть домовитись про валюту для оплати, Китай продовжує збільшувати обсяги закупівлі. Китайські приватні переробники за лютий 2024 року придбали в середньому 168 000 барелів нафти марки Sokol на день. Це втричі більше, ніж за січень, а також за 2023 рік.
- Міністр фінансів Антон Сілуанов розповів, що з китайцями ведуть переговори про можливість отримання кредиту у юанях. Москва вже нібито готова розпочати тестування цієї валюти під час платежів. Таке рішення пов'язують із замороженими російськими активами. Європейський Союз має визначити, як використати ці кошти.