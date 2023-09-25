Продолжается разбор завалов: в Одесской ОВА рассказали о масштабах повреждений Морского вокзала

В Одессе разрушена не только гостиница "Одесса" – "Кемпински", но и сам Морской вокзал. Местные власти сообщили, что продолжается разбор завалов.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер в эфире национального телемарафона сообщил, что в Одессе помимо портовой инфраструктуры получил повреждения Морской вокзал. К сожалению, было попадание и его часть уничтожена. Об этом пишет 24 Канал.

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Какие последствия попадания в Морской вокзал

В настоящее время техническое состояние Морского вокзала и гостиницы неясно. Поэтому невозможно сказать, будут ли реставрировать, или сносить гостиницу – там долго был пожар с 13 по 16 этаж.

Олег Кипер отметил, что уборку и экспертизу на Морвокзале еще не начинали. Пока продолжаются следственные действия, а уже к вечеру начнется проверка, чтобы понять состояние Морвокзала и гостиницы.

Отель несколько лет уже не работал, он был закрыт. А Морской вокзал находился в действующем состоянии. Работники Морвокзала и другие службы, привлеченные к тому, чтобы разобрать завалы и повреждения, приступают только к работе,

– сказал Кипер.

Он добавил, что вокруг Морвокзала повреждены десятки построек, там вылетели окна.

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