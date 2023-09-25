Продолжается разбор завалов: в Одесской ОВА рассказали о масштабах повреждений Морского вокзала
В Одессе разрушена не только гостиница "Одесса" – "Кемпински", но и сам Морской вокзал. Местные власти сообщили, что продолжается разбор завалов.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер в эфире национального телемарафона сообщил, что в Одессе помимо портовой инфраструктуры получил повреждения Морской вокзал. К сожалению, было попадание и его часть уничтожена. Об этом пишет 24 Канал.
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Какие последствия попадания в Морской вокзал
В настоящее время техническое состояние Морского вокзала и гостиницы неясно. Поэтому невозможно сказать, будут ли реставрировать, или сносить гостиницу – там долго был пожар с 13 по 16 этаж.
Олег Кипер отметил, что уборку и экспертизу на Морвокзале еще не начинали. Пока продолжаются следственные действия, а уже к вечеру начнется проверка, чтобы понять состояние Морвокзала и гостиницы.
Отель несколько лет уже не работал, он был закрыт. А Морской вокзал находился в действующем состоянии. Работники Морвокзала и другие службы, привлеченные к тому, чтобы разобрать завалы и повреждения, приступают только к работе,
– сказал Кипер.
Он добавил, что вокруг Морвокзала повреждены десятки построек, там вылетели окна.
На складе с зерном под завалами обнаружили 2 погибших
- Во время обстрела Одесской области оккупанты повредили склад с тысячами тонн зерна. На месте долго продолжался разбор завалов – 2 работавших на складе человека не выходили на связь. Спасатели надеялись, что они живы и спустились в убежище.
- Однако, к сожалению, в 12:15 под завалами нашли тело первого мужчины. Спустя 40 минут спасатели достали тело второй жертвы российской террористической атаки.
- Также во время обстрела Одесской области 47-летняя женщина получила осколочные ранения. Медики оказали ей помощь и сейчас она находится в стабильном состоянии.
- Кроме того, россияне повредили газовую станцию – около 2 тысяч абонентов в пригороде Одессы остались без газа, продолжаются ремонтные работы.