Рисков не несет, – "слуга народа" о голосовании депутата против закона относительно олигархов

Единственным членом политсилы "Слуги народа", который проголосовал против президентского законопроекта об олигархах, стала народный депутат Людмила Буймистер. Соответствующую ситуацию могут вскоре обсудить на заседании фракции.

Об этом рассказала народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец. Сейчас разговоров о голосовании Буймистер во фракции не было.

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Людмила Буймистер, по мнению Елены Мошенец, абсолютно четко не только для своей фракции, но и для всей Верховной Рады и для общества заявила, что она не соглашается с президентским законопроектом, то есть не соглашается даже с идеей разделения экономической и политической власти.

"Она (Буймистер – 24 канал) является мажоритарщицей, то есть она может как самостоятельно выйти из фракции, так и фракция может предложить ее исключение, то есть для нее это не несет никаких рисков в плане того, что она лишается мандата. То есть как политический деятель она просто может направить свою активность в немного другое русло, с другими взглядами", – сказала депутат.

Сроки по второму чтению не удалось сократить

Голосов для того, чтобы проголосовать исторический законопроект относительно олигархов в первом чтении хватило. Однако голосов на то, чтобы сократить дни подготовки ко второму чтению, чтобы говорилось не о 14 днях, а 7 – нет.

"Даже если учесть 2 недели подготовки, то в четверг, на следующей пленарной неделе, заканчиваются сроки, и соответственно, остается лишь один пленарный день – пятница, для того, чтобы начать рассмотрение. Учитывая количество правок, а мы понимаем, что их будет много, пятницы не хватит, а с 19 июля у нас неделя работы с избирателями", – рассказала Елена Мошенец.

Также она сообщила, что руководство фракции уже предупредило, что до 24 июля возможны внеочередные заседания.

Елена Мошенец о законе относительно олигархов: смотрите видео

Закон относительно олигархов: кратко