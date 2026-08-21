Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, прокуроры Хмельницкой окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении шестерых участников финансовой махинации.

Детали коррупционной схемы

В июне 2025 года одной из общин Хмельницкого района выделили из государственного бюджета 6,2 миллиона гривен на приобретение дома для многодетной семьи переселенцев из Днепропетровской области.

Узнав о поступлении средств, чиновники решили искусственно подогнать оценочную стоимость жилья под всю сумму субвенции.

В августе того же года управление социальной защиты приобрело дом и два земельных участка за заранее оговоренные 6,2 миллиона гривен.

Однако проведенные позже экспертизы установили, что реальная рыночная цена имущества была ниже почти на 2,6 миллиона гривен.



Прокуратура раскрыла схему обогащения / Фото: Офис Генерального прокурора

Что грозит обвиняемым

Заместительнице городского головы и руководительнице управления социальной защиты инкриминируют растрату имущества по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Другим четырем участникам предъявили обвинения в пособничестве, а материалы в отношении оценщика имущества выделили в отдельное судебное производство.

Как ранее сообщалось на нашем сайте, махинации с недвижимостью не редкость: в столице разоблачили дельцов, которые незаконно перепродавали чужие квартиры в новостройке.