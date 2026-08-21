Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, прокурори Хмельницької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно шести учасників фінансової махінації.
Деталі корупційної схеми
У червні 2025 року одній із громад Хмельницького району виділили з державного бюджету 6,2 мільйона гривень на придбання будинку для багатодітної родини переселенців із Дніпропетровщини.
Дізнавшись про надходження коштів, посадовці вирішили штучно підігнати оціночну вартість житла під усю суму субвенції.
У серпні того ж року управління соцзахисту придбало будинок і дві земельні ділянки за заздалегідь обумовлені 6,2 мільйона гривень.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Однак проведені пізніше експертизи встановили, що реальна ринкова ціна майна була нижчою майже на 2,6 мільйона гривень.
Прокуратура викрила схему збагачення / Фото: Офіс Генерального прокурора
Що загрожує обвинуваченим
Заступниці міського голови та керівниці управління соціального захисту інкримінують розтрату майна за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Іншим чотирьом учасникам висунули обвинувачення у пособництві, а матеріали щодо оцінювача майна виділили в окреме судове провадження.
Як раніше повідомлялося на нашому сайті, махінації з нерухомістю непоодинокі: у столиці викрили ділків, які незаконно перепродували чужі квартири в новобудові.