Мошенники обманом похитили у украинцев более миллиона гривен, выдавая себя за благотворительные фонды
Полиция разоблачила мошенников, выдававших себя за известные благотворительные фонды. Они выманили более миллиона гривен, обещая фальшивую помощь.
Об этом сообщила Нацполиция.
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Как действовали мошенники?
Группа лиц проводила онлайн-трансляции в TikTok и выдавала себя за представителей Фонда Елены Зеленской, платформы UNITED24, БФ "Вернись живым", Красного Креста и UNICEF.
Лидеры группы координировали работу сообщников, организовывали информационные онлайн-кампании, распределяли роли между участниками, контролировали финансовые потоки, а также обеспечивали функционирование сети фишинговых ресурсов, копировавших веб-сайты известных организаций,
– говорится в заявлении полиции.
Мошенники убеждали граждан предоставлять финансовые данные для якобы получения помощи. Чтобы укрепить доверие к себе, члены группировки демонстрировали поддельные документы и фальшивые подтверждения выплат.
В отдельных случаях злоумышленники убеждали жертв совершать "тестовые платежи" на подконтрольные счета якобы для проверки банковских карт жертв.
По завершении мошеннических кампаний они удаляли контент, фейковые аккаунты и переписку с жертвами, а контакты потерпевших блокировали.
По делу уже проведен 21 санкционированный обыск в Житомирской области, где проживали фигуранты. Изъята компьютерная техника, почти 20 мобильных телефонов, цифровые носители информации, более 50 банковских карт, более 120 SIM-карт и слотов к ним, наличные деньги, записи и 8 автомобилей.
Общая сумма нанесенного ущерба превышает 1 миллион гривен. Следствие устанавливает всех потерпевших.
Мошенникам грозит лишение свободы на срок до 8 лет.
К слову, в 2026 году в мошенничестве всё чаще используются персонализированные манипуляции. То есть мошенники учитывают поведение пользователя и подстраивают под него схему, рассказала 24 Каналу заместитель председателя правления ГЛОБУС БАНКА Анна Довгальская.