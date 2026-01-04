В Украине действует новая мошенническая схема: Киберполиция объяснила, как не попасться

В последнее время в сети активизировалась мошенническая схема от имени почтовых сервисов. Украинцам поступают фейковые SMS-сообщения, которые содержат ссылки на фишинговые сайты, которые контролируют воры.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Что правоохранители говорят о новой мошеннической схеме?

Специалисты объяснили, что украинцам поступают фейковые SMS-сообщения с неизвестного номера о якобы задержке посылки из-за неправильного адреса. В сообщении содержится ссылка, по которой нужно перейти якобы для исправления или подтверждения данных для доставки.

На самом деле это фишинговый сайт, создан для сбора персональных и банковских данных,

– отметили правоохранители.

У Киберполиции говорят, что люди, которые переходят по ссылке и вводят свои данные, фактически передают их мошенникам. Далее мошенники могут использовать эту информацию для взлома аккаунтов в социальных сетях, доступа к онлайн-банкингу, а впоследствии – для кражи средств.

Для того, чтобы уберечься от мошенников, надо придерживаться таких правил:

Не переходи по сомнительным ссылкам из сообщений, мессенджеров или электронной почты.

Не вводи личные или банковские данные на сторонних сайтах.

Удаляй подозрительные сообщения.

Всегда проверяй информацию только на официальных ресурсах: сайте, приложения или позвони на номер телефона, указанный на официальном сайте.

