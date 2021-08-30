Мошенники вымогают взятки от имени замглавы Госэкоинспекции

Глава Государственной экологической инспекции Украины сообщил о мошенничестве. Неизвестные от имени его заместителя по телефону вымогают от руководителей предприятий взятки.

Малеванный уже обратился в киберполицию

Андрей Малеванный рассказал, что в последнее время руководители предприятий начали получать странные звонки. Звонят неизвестные лица.

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По словам Малеванного, мошенники представляются именем его заместителя и якобы по его поручению требуют взятку из-за нарушения экологического законодательства. Злоумышленники даже угрожают.

Если вы получили звонок такого характера – не реагируйте, это мошенничество,

– подчеркнул чиновник.

Он добавил, что подготовил заявление в киберполицию, чтобы делом занялись правоохранители. Кроме того, Малеванный написал один из номеров телефона, с которого звонят мошенники, – 380 95 314 64 97.

Полный текст публикации Андрея Малеванного в фейсбуке:

На Житомирщине мошенницы под видом соцработниц обокрали дедушку . Они предложили 86-летнему мужчине поменять старые купюры на новые. Так злоумышленницы выманили у пенсионера 36 тысяч гривен и 2 тысячи долларов.

Внимание телефонное мошенничество!

В последнее время руководители субъектов хозяйствования начали получать телефонные звонки от неустановленных лиц.

Мошенники представляются именем моего заместителя и по якобы моему поручению требуют неправомерную выгоду в отношении нарушений экологического законодательства, угрожают.

Если вы получили звонок такого характера – не реагируйте, это мошенничество. В свою очередь я уже подготовил заявление в киберполицию для дальнейшего расследования дела. Надеюсь, Национальная полиция Украины сможет отыскать злоумышленников.

Один из номеров, с которых звонят: +380 95 314 64 97.

Будьте осторожны!