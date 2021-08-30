Мальований вже звернувся у кіберполіцію

Андрій Мальований розповів, що останнім часом керівники підприємств почали отримувати дивні дзвінки. Телефонують невідомі особи.

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За словами Мальованого, шахраї представляються ім'ям його заступника та буцімто за його дорученням вимагають хабар через порушення екологічного законодавства. Зловмисники навіть погрожують.

Якщо ви отримали дзвінок такого характеру – не реагуйте, це шахрайство,

– наголосив чиновник.

Він додав, підготував заяву до кіберполіції, аби справою зайнялися правоохоронці. Крім того, Мальований написав один з номерів телефону, з якого дзвонять шахраї, – 380 95 314 64 97.

Зверніть увагу! На Житомирщині шахрайки під виглядом соцпрацівниць обікрали дідуся. Вони запропонували 86-річному чоловіку поміняти старі купюри на нові. Так зловмисниці видурили у пенсіонера 36 тисяч гривень та 2 тисячі доларів.

Повний текст публікації Андрія Мальованого у фейсбуці:

Увага, телефонне шахрайство!

Останнім часом керівники суб'єктів господарювання почали отримувати телефонні дзвінки від невстановлених осіб.

Шахраї представляються ім'ям мого заступника та за, ніби-то, моїм дорученням вимагають неправомірну вигоду щодо порушень екологічного законодавства, погрожують.

Якщо ви отримали дзвінок такого характеру – не реагуйте, це шахрайство. Своєю чергою у вже підготував заяву до кіберполіції для подальшого розслідування справи. Сподіваюся, Національна поліція України зможе відшукати зловмисників.

Один із номерів, з яких телефонують: +380 95 314 64 97.

Будьте обережні!