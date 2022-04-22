Мощнее, чем Bayraktar: что известно о дронах MQ-9 Reaper и когда они появятся в Украине

Украина начала переговоры с США и производителями тяжелых ударных беспилотников от General Atomics – MQ-9 Reaper. Это основной разведывательно-ударный БПЛА Военно-воздушных сил США, который впоследствии может появиться в Вооруженных Силах Украины.

К тому же по характеристикам они значительно лучше даже знаменитых Bayraktar. Что известно о MQ-9 Reaper, как они могут изменить ход войны и почему для Украины важно их получить – разбирался сайт 24 канала.

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Что известно о General Atomics MQ-9 Reaper Разведывательно-ударный БПЛА. Его разработала компания General Atomics Aeronautical Systems для использования в ВВС США, ВМС США и Британских КВВС. Этот дрон сверхмощный, он оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 километров в час. Практический потолок составляет 13 000 метров, а максимальная продолжительность полета – 24 часа.

Характеристики MQ-9 Reaper:

Потолок: 15 километров.

15 километров. Автономность: 16 – 28 часов.

16 – 28 часов. Дальность: 1900 км.

1900 км. Длина: 11 метров.

11 метров. Грузоподъемность: 1700 кг.

1700 кг. Вес: 2223 килограмма (пустой); 4760 килограмм (максимальный).

2223 килограмма (пустой); 4760 килограмм (максимальный). Размах крыла: 20 метров.

20 метров. Максимальная скорость: 482 километра в час.

482 километра в час. Крейсерская скорость: 313 километров в час.

На вооружении у него 6 точек подвески:

2 внутренних по 680 килограммов.

2 посредине крыла по 230 – 270 килограмм.

2 консольные по 68 – 91 килограмм.

Единственный дрон в Украине, похожий на MQ-9 Reaper – это турецкий Bayraktar TB2. Однако последний значительно проигрывает в характеристиках. Так, MQ-9 Reaper имеет большую дальность (1900 километров против 150 километров), более высокую скорость полета (400 километров в час против 222 километров в час).

Мощность двигателя у американского дрона – более 900 лошадиных сил (у TB-2 Bayraktar – 100 лошадиных сил). Что касается вооружения, то TB-2 Bayraktar имеет четыре точки подвески для боеприпасов весом до 37,5 килограмма.

Правда, MQ-9 Reaper стоит гораздо дороже, чем TB-2 Bayraktar – 32 миллиона долларов против 1 – 2 миллионов долларов.

MQ-9 Reaper стоит значительно дороже, чем TB-2 Bayraktar / Фото из фейсбука Командования Воздушных Сил ВСУ

Характеристики Bayraktar TB2:

Длина: 6,5 метра.

6,5 метра. Размах крыла: 12 метров.

12 метров. Максимальная взлетная масса: 650 килограмм .

650 . Грузоподъемность: 55 килограмм.

55 килограмм. Максимальная скорость: 222 километра в час.

222 километра в час. Крейсерская скорость: 130 километров в час.

130 в час. Радиус действия: 150 километров, обновленная версия – до 300 километров.

150 километров, обновленная версия – до 300 километров. Потолок: 8200 метров.

8200 метров. Автономность: 24 часа.

Почему Украине нужны MQ-9 Reaper

MQ-9 Reaper оснащен высокоточными ракетами AGM-114 Hellfire. Эти ракеты при относительно маленьком весе в 50 килограммов имеют дальность полета до 8 – 11 километров, а мощности боевой части достаточно для уничтожения всех видов бронетехники на поле боя. Для более мощного удара можно использовать 230-килограммовые высокоточные бомбы.

MQ-9 Reaper может вести огонь ракетами воздух-воздух, в частности, AIM-9X с дальностью уничтожения целей на расстоянии до 35 киометров. Дрон также имеет мощные сенсоры, кроме привычных тепловизоров у него есть радар с синтезированной апертурой. Он предназначен для того, чтобы видеть врага на земле, несмотря на облака.

Как выглядит MQ-9 Reaper: смотрите видео

Еще одно преимущество дрона – спутниковый канал связи между дроном и станцией управления. То есть такое понятие как дальность управления вообще не важно для этого дрона. Также практически невозможно заглушить такую связь станциями радиоэлектронной борьбы.

У MQ-9 Reaper есть версия ER (extended range) с расширенной до 2575 километров дальностью полета. То есть такой дрон можно использовать из глубокого украинского тыла. Также есть возможность наносить им удары по тылу российских войск или использовать для разведки в тылу врага.

Дроны есть на вооружении в США и ряде других стран / Фото из фейсбука Командования Воздушных Сил ВСУ

БПЛА активно использовались во время войны в Афганистане и Сирии.

Дроны есть на вооружении у таких стран:

США: 200 MQ-9A и 35 MQ-9.

200 MQ-9A и 35 MQ-9. Великобритания: 10 MQ-9A.

10 MQ-9A. Италия: 9 MQ-9A.

9 MQ-9A. Турция: 4 MQ-9.

4 MQ-9. Франция: 6 MQ-9A.

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