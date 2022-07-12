Мощно уничтожает российские склады с боеприпасами: все о системе HIMARS, которая бьет сверхточно в цель

Американская реактивная система залпового огня HIMARS уже наделала немало переполоха среди оккупантов. Оно и не удивительно, ведь это мощное, дальнобойное и невероятно точное оружие, способное перемолотить в порох практически любые укрепления врага.

Универсальная платформа, быстрые залпы и маневренность на поле боя. Это то, чем сейчас ВСУ дают отпор российским оккупантам. HIMARS – идеальное дополнение к этой войне.

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M142 HIMARS – расшифровывается как "Высокомобильная артиллерийская система". Эту высокую мобильность дарит колесная база. Приехал, отработал и уехал. Благодаря колесам, передвижение происходит гораздо быстрее, если сравнивать с гусеничной М270 MLRS.

Разработкой этой системы занимались в американской компании Lockheed Martin в нулевых годах. С тех пор это оружие хорошо зарекомендовало себя в Афганистане, Ираке, Сирии. А с 2022 года эффективно показывает себя в Украине.

Характеристика HIMARS

Это РСЗО применяют для поражения тяжелой бронированной техники, систем ПВО, вражеских укреплений и уничтожения живой силы. В украинских реалиях чаще всего HIMARS бьют по российским складам с боеприпасами. При этом система выпускает по 6 ракет за одну минуту.

Для обслуживания этой системы нужно всего 3 человека:

командир,

водитель,

стрелок.

Весит она почти 16.5 тонн. Имеет запас хода в 480 км и при этом может развивать скорость до 85 км в час. Дальность стрельбы от 70 до 300 км.



Что известно о HIMARS / Скриншот видео

HIMARS чаще всего используют для залпового огня на расстоянии до 80 км. Это 6 ракет, которые вылетают до минуты времени.

Однако на вооружении есть еще ракеты MGM-140 ATACMS – это вылетающий на 300 километров снаряд. Для Украины пока столь дальнобойные ракеты не поставляли. Однако 70 и 80 вполне достаточно, чтобы поражать врага в тылу.

В чем уникальность

Главная фишка HIMARS – в их точности. Благодаря цифровым системам управления огнем наведение на цель занимает менее минуты. А благодаря тому, что спутниковая навигация ракет работает отлично и бесперебойно – снаряды лягут точно в цель.

Военные могут не бояться, что из-за населенных пунктов или застроек ракета сработает нештатно. Реальное отклонение от цели – менее одного метра. То есть, когда снаряд вылетел, он гарантированно поразит свою цель.

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Какие есть российские аналоги

У россиян есть система "Ураган", похожая на HIMARS. Однако там дальность всего 40 километров, для выстрела нужно выбрать место и посчитать траекторию. Наводка происходит с помощью беспилотника. При этом радиус отклонения может достигать одного километра.

Конечно, у россиян есть и другие системы. "Смерч", например, куда кладут снаряды на расстояние до 120 километров. Однако таких установок у них немного. Главную ударную силу составляют "Грады" и "Ураганы" с дальностью до 40 километров.

Поэтому очень важно иметь HIMARS. Это оружие позволяет накрывать российские пусковые установки, а самим оставаться вне зоны поражения.



HIMARS / Фото Пресс-служба Вооруженных сил США

Опасность для врагов

HIMARS разворачивается меньше чем за минуту. Через 60 секунд выпускает весь свой боекомплект и так же быстро покидает позицию. За это время враг не успеет ни навестись, ни тем более отработать. Маневренность и мобильность здесь сыграли свою роль.

Искать и наводиться на цель можно даже на ходу. Тогда останется только остановиться, чтобы дать залп.

По данным компании Lockheed Martin, которая и занимается изготовлением этих систем, HIMARS могут работать в любой местности, в любую погоду и с любой позиции.

Современные системы наведения на цель, скорость использования в бою и маневренность поставили эту РСЗО на первое место среди этих пусковых установок в США и сделали ее одной из самых мощных во всем мире.