Мощно заработала западная артиллерия, ВСУ наносят врагу точные удары, – Зеленский

В Украину наконец-то прибыла западная артиллерия. Так что бойцы ВСУ уже несколько дней эффективно уничтожают военные склады россиян даже в тылу.

Об этом во время своего вечернего обращения 6 июля рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.

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Украинские бойцы точно бьют по складам оккупанто из западной артиллерии

Зеленский рассказал, что наконец-то стало ощутимо, как мощно заработала западная артиллерия – оружие, которое Украина получила от партнеров.

Его точность действительно такая, как нужно. Наши защитники наносят очень ощутимые удары по складам и другим точкам, которые важны для логистики оккупантов. И это существенно снижает наступательный потенциал русской армии,

– отметил глава государства.

Президент подытожил, что с каждой неделей потери оккупантов только будут расти. Кроме этого, украинские защитники все больше будут усложнять им поставки.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

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Кратко о последних успехах ВСУ

По состоянию на утро 6 июля украинские защитники ликвидировали 36,5 тысяч российских военных. Оккупационная армия также несет значительные потери в технике.

В частности, украинские операторы ССО совместно с подразделением артиллеристов уничтожили несколько вражеских единиц реактивных систем залпового огня "Ураган". Захватчики считали, что завезли свои РСЗО в удобное место, чтобы обстреливать позиции украинских подразделений и мирные города. Однако ВСУ их опередили.

Кроме этого, 5 июля наша ПВО уничтожила 9 крылатых ракет, которые россияне выпустили по Украине.

В свою очередь, ударная авиация испепелила 2 полевых склада боеприпасов, 2 взводных опорных пункта, до 20 единиц техники и живую силу врага.

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