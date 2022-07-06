Мощно заработала западная артиллерия, ВСУ наносят врагу точные удары, – Зеленский

6 июля 2022 , 22:28
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В Украину наконец-то прибыла западная артиллерия. Так что бойцы ВСУ уже несколько дней эффективно уничтожают военные склады россиян даже в тылу.

Об этом во время своего вечернего обращения 6 июля рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.

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Украинские бойцы точно бьют по складам оккупанто из западной артиллерии

Зеленский рассказал, что наконец-то стало ощутимо, как мощно заработала западная артиллерия – оружие, которое Украина получила от партнеров.

Его точность действительно такая, как нужно. Наши защитники наносят очень ощутимые удары по складам и другим точкам, которые важны для логистики оккупантов. И это существенно снижает наступательный потенциал русской армии,
– отметил глава государства.

Президент подытожил, что с каждой неделей потери оккупантов только будут расти. Кроме этого, украинские защитники все больше будут усложнять им поставки.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

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Кратко о последних успехах ВСУ

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Автор: Ольга Котів