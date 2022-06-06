Мощное оружие для ВСУ и трусость Запада: эксклюзивный стрим с Даниловым на 24 канале

На ютубе 24 канала – интервью секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова. Вместе с журналистом Алексеем Печием они обсудят ряд важных и актуальных для Украины вопросов.

Интервью на ютубе 24-го канала начнется 6 июня в 18:30. Одной из главных тем разговора будет снабжение мощным оружием для Вооруженных Сил Украины со стороны западных партнеров.

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Какие еще темы будут обсуждаться

Алексей Данилов и Алексей Печий обсудят результаты 103 дней героического сопротивления украинского народа русским оккупантам. Также темой для разговора станет нерешительность некоторых западных политиков о помощи Украине в условиях войны.

Еще один важный вопрос – будущее украинцев, вынужденных уехать за границу из-за нападения России, а также тех, кто до сих пор находится в оккупации российских захватчиков.

Интервью с Алексеем Даниловым на ютубе 24 канала: смотрите видео

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