Мощное землетрясение произошло на границе Таджикистана с Китаем: его почувствовали даже в Казахстане

На границе Таджикистана и Китая ночью на 23 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,2. Толчки почувствовали даже жители Казахстана. О разрушениях информации нет.

По данным Китайский сейсмологический центр, магнитуда землетрясения составила 7,2 В то же время Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал сначала 7,1 балла, но позже снизил показатель до 6,8. Геологическая служба США также говорит о 6,8 балла.

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Эпицентр землетрясения был в горах

Произошли толчки в 5:37 утра по местному времени или в 2:37 по Киеву. Приблизительно через 20 минут был афтершок магнитудой 5,0.

Эпицентр зафиксировали в Горном Бадахшане – полуавтономном восточном регионе Таджикистана, граничащем с Афганистаном и Китаем. Это малонаселенная территория, окруженная высокими горами Памира.

Китайские специалисты утверждают, что эпицентр землетрясения размещался на глубине 10 километров. В то же время европейцы и американцы заявляют о глубине 20 километров.

Жители еще каких стран наблюдали толчки

В Китае землетрясение больше всего ощутили жители Синьцзян-Уйгурского автономного района. Кроме того, эпицентр был в 66 километрах от города Мургаб в Таджикистане (10,8 тысяч человек) и в 272 километрах от второго по численности населения города в Кыргызстане – Ош (200 тысяч человек).

В результате землетрясения могут случиться оползни. Геологическая служба США подсчитала, что они поразят мало населения или вообще никого.

Казахстан также ощутил это землетрясение

Как сообщили в Сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС Казахстана, толчки магнитудой 2 – 3 наблюдали жители Алматы и Шимкента. Случилось это примерно в 6:30 утра по местному времени.

О разрушениях в Казахстане также сообщений нет. Правда, вероятнее всего, их и не будет, ведь сила толчков для разрушений очень мала.

В феврале сокрушительные землетрясения пережила Турция

В начале месяца, 6 февраля, на границе Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8. В тот же день зафиксировали тысячи афтершоков, которые ощутили от Румынии в США. Впоследствии в Турции случались десятки новых, но менее мощных землетрясений.

По состоянию на вечер 23 февраля число жертв уже пересекло отметку в 49 тысяч: больше всего погибло в Турции. К сожалению, среди них – 5 украинцев. В частности одна семья из Запорожья – 46-летняя Юлия Петрова и ее сыновья: 10-летний Захар и 5-летний Матвей.

20 февраля на границе Сирии и Турции 20 февраля произошло землетрясение магнитудой 6,4. Больше всего пострадала провинция Хатай, которая до сих пор не оправилась от толчков 6 февраля. Погибли по меньшей мере 8 человек и более 560 получили ранения.



Какие действия следует предпринимать в случае землетрясения / Инфографика 24 Канала