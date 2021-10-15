Мощные подземные толчки: на Канарах из-за извержения вулкана эвакуировали еще 300 человек

На испанском острове Пальма еще 300 жителей эвакуировали. Все из-за выбросов лавы вулкана Кумбре-Вьеха.

По данным из Европейской системы спутникового наблюдения Copernicus, лава уничтожила 1548 зданий. Стихия накрыла территорию в 680 гектаров, что соответствует размеру примерно 950 футбольных полей.

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Поток лавы усилился

Общее количество эвакуированных лиц выросло до 7 тысяч. За последний период зафиксировали около 100 подземных толчков. Один из них имел магнитуду 4,5 – это сильнейший толчок с 19 сентября, когда началось извержение.

После обрушения северной стороны кратера, поток лавы усилился через населенные районы по направлению к морю. Через соответствующий обвал стихия разрушила более тысячи домов.

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А Пальма является одним из 8 островов архипелага Канарских островов, население составляет примерно 85 тысяч человек.

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