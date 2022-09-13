Мощные взрывы прогремели в Херсоне и на окраинах

Днем 13 сентября во временно оккупированном Херсоне прогремела серия взрывов. Местные жители сообщают о 10 взрывах.

Об этом пишут местные телеграм-каналы, информирует 24 канал. Сейчас информация уточняется.

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В Херсоне слышны взрывы

По информации местных жителей, мощные взрывы прогремели на окраинах и в самом городе Херсон.

Российские СМИ утверждают, что работает ПВО, но столбы дыма говорят об обратном.

Советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань подтвердил взрывы в городе.

Похоже, по оккупантам очень мощно прилетело,

– отметил он.



В Херсоне новые взрывы / телеграм-канал "Ху**вый Херсон"

В Херсоне новые взрывы / телеграм-канал "Ху**вый Херсон"

В Херсоне новые взрывы / телеграм-канал "Ху**вый Херсон"

В Херсоне новые взрывы / телеграм-канал "Ху**вый Херсон"

Деоккупация Херсонщины: последние новости

Украинские воины продвигаются не только на Востоке Украины, но и на Юге. Так, в течение 12 сентября они освободили 5 населенных пунктов в Херсонской области. Говорится о:

Высокополье,

Нововознесенское,

Белогорку,

Сухой Ставок,

Миролюбовку.

Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк заверила, что эти населенные пункты – полностью под контролем ВСУ. Наши военные уже зачистили их от русских оккупантов, но сейчас там еще идут определенные меры.

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