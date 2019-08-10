Мощные взрывы на складе боеприпасов прогремели в Турции: фото, видео
На юге Турции в Рейханлинском районе Хатая произошла серия взрывов на складе военной техники. Заметим, что неподалеку располагается граница с Сирией. Взрывы начались ночью на 9 августа.
По информации турецкого информационного агентства Anadolu, предварительно, взрывы могли произойти из-за пожара в некоторых частях склада. Кроме того, взрывной волной выбиты стекла в нескольких десятках зданий, а на стенах образовались трещины. Местные жители говорят, что они услышали взрывы, когда спали, поэтому вышли на улицу.
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Взрывы на военных складах в Турции: смотрите видео
С целью профилактики жителей соседних районов экстренно эвакуировали. К счастью, никто не погиб и никто не пострадал. Правда, на протяжении длительного времени одиночные взрывы еще можно было услышать.
В районе Хатая в Турции на военных складах произошли взрывы: видео
На месте инцидента работали спасатели, медики и полиция. Также местные власти начали расследование причин взрыва.
Взрывы на военных складах в районе Хатая: смотрите видео
К слову, недавно серия взрывов прогремела на военных складах в ряде российских городов. В частности, беспокойно было под Ачинском (здесь погиб по меньшей мере 1 человек и в целом пострадали 8 человек, 6 из которых попали в больницу). Кроме того, взрыв произошел на военной базе в поселке Ньонокс под Архангельском (в результате погибли два человека и около 15 получили ранения, также есть подозрение на утечку радиации и радиационного заражения пострадавших). А через некоторое время рядом с Ачинском снова прогремели взрывы, а их причиной стала молния. В итоге по меньшей мере 10 человек получили ранения, а население города Каменка снова пришлось эвакуировать.
Заметим, что за время независимости в Украине также произошло несколько взрывов на складах боеприпасов.
Где и когда в Украине взрывались склады с боеприпасами / Инфографика 24 канала
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