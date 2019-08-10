Потужні вибухи на складі боєприпасів пролунали у Туреччині: фото, відео

На Півдні Туреччини в Рейханлінському районі Хатая сталася серія вибухів на складі військової техніки. Зауважимо, що неподалік розташовується кордон із Сирією. Вибухи почалися посеред ночі проти 9 серпня.

За інформацією турецької інформаційної агенції Anadolu, попередньо, вибухи могли статися через пожежу у деяких частинах складу. Крім того, вибуховою хвилею вибило скло в декількох десятках будівель, а на стінах утворилися тріщини. Місцеві жителі кажуть, що вони почули вибухи, коли спали, відтак вийшли надвір.

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Вибухи на військових складах у Туреччині: дивіться відео

З метою профілактики жителів сусідніх районів екстрено евакуювали. На щастя, ніхто не загинув і ніхто не постраждав. Щоправда, упродовж тривалого часу поодинокі вибухи ще можна було почути.

У районі Хатая в Туреччині на військових складах сталися вибухи: відео

На місці інциденту працювали рятувальники, медики та поліція. Також місцева влада розпочала розслідування причин вибуху.

Вибухи на військових складах у районі Хатая: дивіться відео

До слова, нещодавно серія вибухів пролунала на військових складах у низці російських міст. Зокрема, неспокійно було під Ачинськом (тут загинула щонайменше 1 людина та загалом постраждали 8 осіб, 6 із яких потрапили до лікарні). Крім того, вибух стався на військовій базі в селищі Ньонокс під Архангельськом (у результаті загинули дві людини та близько 15 зазнали поранень, також є підозра на витік радіації та радіаційне зараження потерпілих). А за деяких час поряд з Ачинськом знову пролунали вибухи, а їхньою причиною стала блискавка. У підсумку щонайменше 10 осіб зазнали поранень, а населення містечка Кам’янка знову довелося евакуювати.

Зауважимо, що за часи незалежності в Україні також сталося кілька вибухів на складах боєприпасів.

Де та коли в Україні вибухали склади з боєприпасами / Інфографіка 24 каналу