Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном обзоре боевых действий на 24 Канале рассказал, что украинские беспилотники могут преодолевать расстояние до 500 километров и наносить удары на такой глубине. В частности, в Усть-Луге полностью остановлена работа нефтеперерабатывающего завода.

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"Хлопок" в Туле

Свитан отметил, что завод, попавший в Туле, производит "Панцири" и занимается ремонтом российской бронетехники. Ракетное производство – один из приоритетов наших ударов. До этого завода всего несколько сотен километров, так что наши беспилотники доходят туда.

У нас 500-600-километровые БПЛА, выполняющие задачи. В основном это работа СБУ или ГУР. Эти наши спецслужбы у себя производят эти БПЛА. Пока в небольших количествах, но они выполняют успешно поставленную боевую задачу,

– заметил военный эксперт.

"Хлопок" возле Санкт-Петербурга

По словам полковника запаса ВСУ, попадание в предприятие "Новатека" тоже очень важно. Это один из газовых российских гигантов. Они занимаются водородами, углем, поэтому являются поставщиками для российской армии, а также зарабатывают деньги для российской экономики, которые затем попадают в российскую армию.

"Это легальные военные цели, и также является одной из первоочередных задач нашей разведки. Скорее всего, это продолжение выполняемых на такое расстояние полетов БпЛА ГУР. Это примерно в 100 километрах от Санкт-Петербурга, терминалы для отгрузки топлива, газа", – подчеркнул Свитан.

Ликвидация командира борта Ил-22М

Как отметил лётчик-инструктор, командир экипажа самолета погиб. Попадающая в самолет ракета уничтожает практически всю голову самолета. Первым попадает под удар командир экипажа. Второй пилот посадил самолет в Анапе, хоть и был ранен.

Если они восстановят свое здоровье, то оно все равно будет не таким, как прежде. Вряд ли они уже смогут когда-нибудь летать,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

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