Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному огляді бойових дій на 24 Каналі розповів, що українські безпілотники можуть долати відстань до 500 кілометрів і завдавати ударів на такій глибині. Зокрема, в Усть-Лугу повністю зупинена робота нафтопереробного заводу.

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"Бавовна" в Тулі

Світан зазначив, що завод, якому влучили в Тулі виробляє "Панцирі" та займається ремонтом російської бронетехніки. Ракетне виробництво – один із пріоритетів для наших ударів. До цього заводу всього кілька сотень кілометрів, тож наші безпілотники доходять туди.

У нас 500-600-кілометрові БпЛА, які виконують задачі. В основному це робота СБУ або ГУР. Ці наші спецслужби в себе виготовляють ці БпЛА. Поки в невеликих кількостях, але вони виконують успішно поставлену бойову задачу,

– зауважив військовий експерт.

"Бавовна" біля Санкт-Петербурга

За словами полковника запасу ЗСУ, влучання в підприємство "Новатеку" теж дуже важливе. Це один із газових російських гігантів. Вони займаються водородами, вугіллям, тому є постачальниками для російської армії, а ще заробляють гроші для російської економіки, які потім потрапляють у російську армію.

"Це легальні військові цілі, і також є одним із першочергових завдань нашої розвідки. Швидше за все, це продовження польотів БпЛА ГУР, які виконуються на таку відстань. Це приблизно за 100 кілометрів від Санкт-Петербурга, термінали для відвантаження палива, газу", – наголосив Світан.

Ліквідація командира борту Іл-22М

Як зазначив льотчик-інструктор, командир екіпажа літака загинув. Ракета, яка влучає в літак, знищує практично всю голову літака. Першим потрапляє під удар командир екіпажа. Другий пілот посадив літак в Анапі, хоч і був поранений.

Якщо вони відновлять своє здоров'я, то воно все одно буде не таким, як до цього. Навряд вони вже зможуть коли-небудь літати,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

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