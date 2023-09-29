В Нью-Йорке из-за сильного ливня объявили чрезвычайное положение: затоплены улицы и метро

В районе Нью-Йорка проливные дожди повлекли за собой наводнения, которые переполнили подвалы. Ливни нарушили работу метро и заставили спасательные службы перекрыть дороги

Месячная норма осадков – более 4 дюймов – выпала в некоторых районах Бруклина всего за 3 часа. Интенсивные осадки от 1 до 2 дюймов в час падали по всему региону.

Национальная метеорологическая служба предупредила, что в некоторых частях трех штатов "все более и более вероятны" осадки, превышающие 8 дюймов.

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В Нью-Йорке объявили чрезвычайное положение

Начиная с полуночи, в районе Нью-Йорка уже выпало от 2 до 5 дюймов осадков. Несмотря на периодические перерывы в сильнейших ливнях, их будет гораздо больше.

Это опасные погодные условия, и это еще не конец. Я не хочу, чтобы эти промежутки между ливнями создавали впечатление, что они закончились, это не так.

– заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

Ливни накрыли Нью-Йорк: видео

Утром 29 сентября губернатор штата Нью-Йорк Кэти Гокул объявила чрезвычайное положение в Нью-Йорке, Лонг-Айленде и долине Гудзона. Она призвала жителей оставаться дома из-за распространенных опасных условий передвижения.

"Это очень сложная погодная ситуация. Это опасное для жизни событие. И мне нужно, чтобы все жители Нью-Йорка прислушались к этому предупреждению, чтобы мы могли обеспечить их безопасность", – заявила Гокул.

В Нью-Йорке – сильные ливни: видео

В пожарной службе Нью-Йорка сообщили, что спасатели провели работы в шести подвалах города, затопленных потоками воды.

Ректор нью-йоркской школы Дэвид Бэнкс отметил, что вода попала в 150 из 1400 школ Нью-Йорка, которые оставались открытыми 29 сентября. По его словам, в одной школе в Бруклине провели эвакуацию, когда паводковая вода вызвала задымление котла.

"Наши дети в безопасности, и мы продолжаем следить за ситуацией", – отметил Бенкс.

Паводковая вода разлилась в метро и на железную дорогу, повлекши "серьезные перебои", в том числе приостановку движения на 10 железнодорожных линиях в Бруклине и на всех трех линиях метрополитена на севере города. Губернатор Гокул заявила, что Нью-Йорк разворачивает дополнительные автобусы, чтобы помочь восполнить пробел, вызванный остановкой поездов.

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Паводковая вода также переполнила канализацию и затопила дороги в Бруклине, Манхэттене, Квинсе и Хобокене в штате Нью-Джерси. Это привело к закрытию дорог и проведению спасательных работ на воде.

Воздушное сообщение было не лучше. Задержки рейсов произошли во всех трех аэропортах Нью-Йорка. Из-за затопления исторического терминала морской авиации в нью-йоркском аэропорту Ла-Гвардия его пришлось закрыть. Терминал является самым маленьким в аэропорту и обслуживает авиакомпании Spirit и Frontier.

До 6:00 30 сентября для Нью-Йорка остается в силе рекомендация по путешествиям, поскольку ожидается дальнейшее затопление.

В Нью-Йорке объявили чрезвычайное положение: видео