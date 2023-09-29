Місячна норма опадів – понад 4 дюйми – випала в деяких районах Брукліну всього за 3 години. Інтенсивні опади від 1 до 2 дюймів на годину падали по всьому регіону.

Національна метеорологічна служба попередила, що в деяких частинах трьох штатів "все більш і більш ймовірні" опади, що перевищують 8 дюймів.

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У Нью-Йорку оголосили надзвичайний стан

Починаючи з опівночі, в районі Нью-Йорка вже випало від 2 до 5 дюймів опадів. Попри періодичні перерви в найсильніших зливах, їх буде набагато більше.

Це небезпечні погодні умови, і це ще не кінець. Я не хочу, щоб ці проміжки між зливами створювали враження, що вони закінчилися, це не так,

– заявив мер Нью-Йорка Ерік Адамс.

Зливи накрили Нью-Йорк: відео

Вранці 29 вересня губернатор штату Нью-Йорк Кеті Гокул оголосила надзвичайний стан у Нью-Йорку, Лонг-Айленді та долині Гудзону. Вона закликала мешканців залишатися вдома через поширені небезпечні умови пересування.

"Це дуже складна погодна ситуація. Це небезпечна для життя подія. І мені потрібно, щоб усі жителі Нью-Йорка прислухалися до цього попередження, щоб ми могли забезпечити їхню безпеку, – заявила Гокул.

У Нью-Йорку – сильні зливи: відео

У пожежній службі Нью-Йорка повідомили, що рятувальники провели роботи в шести підвалах міста, затоплених потоками води.

Ректор нью-йоркської школи Девід Бенкс зазначив, що також вода потрапила до 150 з 1400 шкіл Нью-Йорка, які залишалися відкритими 29 вересня. За його словами, в одній школі в Брукліні провели евакуацію, коли паводкова вода спричинила задимлення котла.

"Наші діти в безпеці, і ми продовжуємо стежити за ситуацією", – зазначив Бенкс.

Паводкова вода розлилася в метро і на залізницю, спричинивши "серйозні перебої", зокрема призупинення руху на 10 залізничних лініях в Брукліні й на всіх трьох лініях метрополітену на півночі міста. Губернатор Гокул заявила, що Нью-Йорк розгортає додаткові автобуси, щоб допомогти заповнити прогалину, спричинену зупинкою поїздів.

Злива спричинила затоплення метро та підвалів: відео

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Паводкова вода також переповнила каналізацію і затопила дороги в Брукліні, Манхеттені, Квінсі та Хобокені, що в штаті Нью-Джерсі. Це призвело до закриття доріг і проведення рятувальних робіт на воді.

Повітряне сполучення було не кращим. Затримки рейсів сталися в усіх трьох аеропортах Нью-Йорка. Через затоплення історичного термінала морської авіації в нью-йоркському аеропорту Ла Ґвардія його довелося закрити. Термінал є найменшим в аеропорту та обслуговує авіакомпанії Spirit і Frontier.

Зверніть увагу! До 6:00 30 вересня для Нью-Йорка залишається чинною рекомендація щодо подорожей, оскільки очікується подальше затоплення.

У Нью-Йорку оголосили надзвичайний стан: відео