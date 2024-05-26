В Подмосковье вспыхнул мощный пожар
В России выдался неспокойный вечер. В частности, вблизи Москвы вспыхнул мощный пожар.
В России заявляют, что на складе с газовыми баллонами в подмосковном Подольске произошел пожар. В то же время местные утверждают, что слышали взрывы, передает 24 Канал.
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Дым видно за несколько километров
По словам местных, после взрыва они увидели пламя в районе складских помещений на улице Кутузовской.
В Подмосковье пожар: смотрите видео
Дым от пожара видно за несколько километров от места происшествия. По предварительной информации, там расположен склад по продаже технических и медицинских газовых баллонов.
Дым от пожара видно за несколько километров: смотрите видео
Точной информации о причинах возникновения пожара и пострадавших пока нет. На месте работает несколько расчетов МЧС.
В России мог загореться склад: смотрите фото
В Белгороде слышали взрывы
- После того, как Россия целый день терроризировала Харьков, в Белгородской области объявлена воздушная тревога. Также сообщают о взрывах.
- В Белгороде вечером 25 мая прозвучало около 20 взрывов. Российские телеграм-каналы пишут о попадании в жилой дом.
- Также российские телеграмм-каналы пишут о пожаре на улице Конева в городе. Пишут также о повреждении домов сразу на нескольких улицах.