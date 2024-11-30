У оккупантов очередной прилет: ГУР поразило еще 3 РЛС в Крыму

На временно оккупированном полуострове 29 ноября были нанесены удары по радиолокационным комплексам России. Это очередная успешная операция военной разведки Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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В Крыму уничтожили российские РЛС

Так, 29 ноября украинские защитники нанесли успешные удары по еще 3 радиолокационным комплексам России в оккупированном Крыму. В частности, поражено:

1 РЛС "Каста-2е2",

2 РЛС "Подлет".

Огневая работа по военным объектам российских оккупантов продолжается,

– подчеркнули в ГУР.

Заметим, что оккупанты жаловались на мощные взрывы в Крыму 29 ноября.

Кстати, накануне, 28 ноября, разведчики также уничтожили радиолокационный комплекс "Подлет" на оккупированном полуострове. Стоимость этой РЛС – 5 миллионов долларов.

Мобильная РЛС 48Я6-К1 "Подлет" используется агрессором для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке. В частности, комплекс предназначен для выдачи целеуказаний для ЗРК С-300 и С-400.