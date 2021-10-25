Мощный шторм накрыл США: тысячи домов остались без света

Западное побережье США накрыл сильный шторм. Он уже затопил и оставил без электричества тысячи домов.

Шторм уже называют "бомбовым циклоном" и "атмосферной рекой". Больше всего от него пострадал штат Калифорния.

Тем временем Дома затоплены, а авто плывут по улицам: Испания пострадала от сильного наводнения

Два человека погибли в авто

По данным San Francisco Chronicle, обрушившийся шторм стал третьим по мощности с 1950 года по индексу шторма в районе залива. Также его уже назвали сильнейшим за 26 лет. На горе Тамальпаис, вблизи Сан-Франциско, за 12 часов выпало 30 сантиметров осадков.

Уже известно о первых жертвах шторма: в Сиэтле два человека погибли, находясь в машине. На них упало старое дерево.

Последствия сокрушительного шторма в США / Фото AP

Предприятие PG&E сообщило, что в разгар шторма примерно 380 тысяч потребителей лишились электроэнергии – это около 7% от 5,5 миллионов потребителей электроэнергии.

В Калифорнии электричество пропало у жителей более 160 тысяч домом, в Орегоне – более 28 тысяч, в Вашингтоне – более 170 тысяч. Вечером 24 октября электроснабжение восстановили для примерно 250 тысяч потребителей.

Кстати В Калифорнии придется уничтожить 10 тысяч деревьев после масштабных лесных пожаров

Калифорнийский автомобильный патруль закрыл участок государственного маршрута. Там произошли многочисленные оползни на дорогах. Чиновники призвали жителей воздержаться от поездок на авто вблизи лесов.

летом в США бушевали масштабные лесные пожары. Их количество составляло 90 природных пожаров, из которых 14 были в Калифорнии. Недавние штормы помогли преодолеть некоторые из крупнейших лесных пожаров.