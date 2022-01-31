Мощный шторм накрыл восточное побережье США отменили тысячи авиарейсов
Источник:BBC
Часть восточного побережья США пострадала от метели и сильного снегопада. Непогода вызвала транспортный хаос и отключение электроэнергии для тысяч людей.
Непогода спровоцировала бомбогенез
Сложные погодные условия накрыли регионы утром в субботу, 29 января. Тогда 5 штатов объявили чрезвычайное положение.
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Где объявили чрезвычайное положение:
- в штатах Нью-Йорк,
- Нью-Джерси,
- Мэриленд,
- Род-Айленд,
- Вирджиния.
Из-за сильного ветра и снега на выход пришлось отменить почти 6000 авиарейсов. Синоптики предупредили, что низкие температуры останутся на большей части востока, а снежная буря должна перейти в штат Мэн.
Национальная метеорологическая служба (NWS) заявила, что шторм подвергся бомбогенезу. То есть холодный воздух смешивался с теплым морским воздухом, что привело к быстрому падению атмосферного давления. Из-за этого жителей Бостона призвали выходить на улицу только при крайне важной необходимости. А в случае долговременной поездки – брать с собой зимний набор для выживания.
По всему северо-востоку США объявили метельное предупреждение, впервые с 2018 года.
Ни одна дорожная бригада в мире не справится с этим, а это значит, что все дороги по сути закрыты,
– сказал метеоролог Мэтью Капуччи.
В Нью-Йорке выпало 60 сантиметров снега: видео
Последствия непогоды для Штатов
- В Бостоне выпало 60 сантиметров снега
- К вечеру субботы электроэнергии не было в более 80 тысячах домов в штате Массачусетс.
- Метеорологи сообщили, что за час выпадало 8 – 10 сантиметров снега.
- В некоторых частях штата Нью-Йорк выпал 61 сантиметр снега. Коммунальные службы пытались справиться с толстым слоем снега, покрывшим популярные туристические места Нью-Йорка.
- Полиция Нью-Джерси призвала жителей не усложнять для них работу и не выходить на улицу.
- В Коннектикуте остановили автобусные рейсы и закрыли несколько мостов.
Несмотря на предупреждения, в Нью-Йорке дети катались на санках в Центральном парке, а в парке Вашингтон-сквер люди бросались снежками.
Развлечения в Центральном парке / Фото New York Post
В Нью-Йорке люди радуются снегу: видео