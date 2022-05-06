Мощный сигнал и символизм: Зеленский пригласил Шольца посетить Киев 9 мая
Источник:Reuters
Владимир Зеленский пригласил Олафа Шольца навестить Киев 9 мая. Украинский лидер отметил символизм визита в этот день.
Соответствующее заявление президент сделал, выступая перед представителями британского аналитического центра Chatham House. Украинский лидер подчеркнул, что приглашение – открытое.
Заметьте Нет надежды на то, что война в Украине закончится в ближайшее время, – Шольц
Он может сделать этот очень мощный политический шаг – приехать сюда 9 мая в Киев. Я не объясняю значение, я думаю, вы достаточно образованы, чтобы понять почему,
– подчеркнул Зеленский.
Зеленский поговорил со Штайнмайером
Зеленский провел разговор с Франком-Вальтером Штайнмайером – президентом Германии. Впоследствии украинский лидер охарактеризовал его как "добрый, конструктивный, очень важный. Зеленский поблагодарил Германию за поддержку и подчеркнул, что надеется на ее усиление".
Украинский лидер рассказал также, что проинформировал Штайнмайера о ситуации на фронте. В частности, о критической ситуации в Мариуполе.
Пол Ронцгаймер – журналист немецкого таблоида Bild – подчеркнул, что Зеленский и Штайнмайер договорились оставить прошлое позади и сосредоточиться на будущем сотрудничестве.Заметьте! Ранее Шольц заявлял, что не едет в Киев, ведь, по его мнению, сначала украинскую столицу должен посетить Штайнмайер. Президент Германии заявил, что ему якобы отказали в визите в Киев. Однако Зеленский на брифинге 13 апреля сообщил, что не получал никаких запросов на визит от Штайнмайера.
Германия может принять три "исторических решения"
Дмитрий Кулеба – глава МИД Украины – заявил, что Германия должна принять три решения, которые станут историческими. Речь идет об:
- избавлении от всех препятствий для того, чтобы поставлять в Украину все необходимое для обороны оружием;
- введении санкций против России;
- устранении проблемы, касающейся получения Украиной статуса кандидата на членство в Евросоюзе.
Заметьте – Зеленский встретился с главами МИД стран Балтии: смотрите видео