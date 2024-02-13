Мощный удар "Шахедами" по Днепру: 160 многоэтажек остались без тепла

Россия атаковала Днепр "Шахедами" и попала в ТЭС в Днепропетровской области. У людей в Днепре были перебои со светом и водой.

Заместитель председателя Днепропетровской ОВА Владимир Орлов рассказал в эфире телемарафона, что по Днепру и Днепровскому району был мощный удар беспилотниками. В регионе сбили 10 вражеских дронов, однако есть попадания, пишет 24 Канал.

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Какая ситуация со светом на Днепропетровщине

Оккупанты в Днепропетровской области попали в один энергетический и один инфраструктурный объект.

К счастью, нет жертв. Но, действительно, перебои с водой, светом и теплом. Все это было,

– заявил заместитель главы ОВА.

По состоянию на 9:00 13 февраля без света находились 2 тысячи жителей Днепра. Однако глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что украинские энергетики по состоянию на 10:20 13 февраля восстановили свет всем жителям Днепра.

Владимир Орлов также сообщил, что более 50 тысяч, это ориентировочно 160 многоэтажек, без тепла. Над проблемой работают коммунальщики.

"Водой, по состоянию на утро уже обеспечены все районы города", – заявил заместитель главы ОВА.

Что известно об атаке россиян по Днепропетровской области