Заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов розповів в ефірі телемарафону, що по Дніпру та Дніпровському району був потужний удар безпілотниками. У регіоні збили 10 ворожих дронів, проте є влучання, пише 24 Канал.

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Яка ситуація зі світлом на Дніпропетровщині

Окупанти у Дніпропетровській області влучили в один енергетичний та один інфраструктурний об'єкт.

На щастя, немає жертв. Але, дійсно, перебої з водою, світлом та теплом. Все це було,

– заявив заступник глави ОВА.

Станом на 9:00 13 лютого без світла перебували 2 тисячі мешканців Дніпра. Однак глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що українські енергетики станом на 10:20 13 лютого відновили світло всім мешканцям Дніпра.

Володимир Орлов також повідомив, що понад 50 тисяч, це орієнтовно 160 багатоповерхівок, без тепла. Над проблемою працюють комунальники.

"Водою, станом на ранок вже забезпечені всі райони міста", – заявив заступник глави ОВА.

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