Мощный удар: ВСУ метко ударили по системам ПВО в Мариуполе

Украинские военные уничтожили российские системы ПВО в Мариуполе. Теперь россиянам снова надо будет думать, куда спрятать свои системы противовоздушной обороны.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, заметив, что эти С-300 защищали аэродром. Вокруг города оккупанты применяют другие системы ПВО.

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Мощный удар

По словам Андрющенко, в течение недели ВСУ уничтожили две системы С-300. Кроме этого, были "добиты" остатки ПВО в районе аэродрома возле Мариуполя.

Удар был мощный. Как я понимаю, это была одна батарея С-300, ее полностью обезвредили,

– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

Эти две системы россияне использовали не так для защиты города, как для аэродрома возле Приморско-Ахтарска. Именно с него взлетают самолеты оккупантов, которые сбрасывают бомбы на Запорожское направление и Донецкую область.

Вокруг города россияне используют системы противовоздушной обороны вокруг города, а именно "Бук" и "Тор". Их оккупанты имеют много, пока украинские военные их не уничтожали.

Стоит вновь перестроить систему размещения

Ранее было поражено С-300 возле порта, после чего россияне разместили их в другом месте. Именно тогда люди передавали данные украинской разведке о таком перемещении.

Россиянам надо будет перестроить систему противовоздушной обороны так, что еще раз все спрятать, а это очень трудно,

– отметил Андрющенко.