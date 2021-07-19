Мощный ветер в Киеве буквально повалил дерево: впечатляющее видео

В Киеве 19 июля снова пронеслась непогода – город накрыл ливень и бушевал страшный ветер. Причем он был такой мощный, что фактически повалил дерево.

Непогода в Киве началась ориентировочно около обеда 19 июля. Это уже второй раз за последние три дня.

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Сильный ветер в Киеве повалил часть дерева

Шквальный ветер снес верхушку дерева,

– говорится в сообщении.

Это случилось на улице Степана Руданского. На видео заметно, как очень сильный ветер фактически сносит дерево – оно падает просто за несколько секунд.

Мощный ветер в Киеве повалил часть дерева: смотрите видео

Кстати, спасатели предупреждали о непогоде на территории всей страны. Речь шла о понижении температуры, сильных дождях, ветрах и даже вероятном граде.

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