Мощный ветер в Киеве буквально повалил дерево: впечатляющее видео
В Киеве 19 июля снова пронеслась непогода – город накрыл ливень и бушевал страшный ветер. Причем он был такой мощный, что фактически повалил дерево.
Непогода в Киве началась ориентировочно около обеда 19 июля. Это уже второй раз за последние три дня.
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Сильный ветер в Киеве повалил часть дерева
Шквальный ветер снес верхушку дерева,
– говорится в сообщении.
Это случилось на улице Степана Руданского. На видео заметно, как очень сильный ветер фактически сносит дерево – оно падает просто за несколько секунд.
Мощный ветер в Киеве повалил часть дерева: смотрите видео
Кстати, спасатели предупреждали о непогоде на территории всей страны. Речь шла о понижении температуры, сильных дождях, ветрах и даже вероятном граде.
Гроза в Киеве: что известно
- Посреди дня 19 июля в Киеве начался сильный дождь и ветер. Город потемнел, а температура воздуха понизила с +30 до +22 градусов. Также была молния.
- Из-за большого количества осадков город затопила вода.
- Затопление привело к проблемам с общественным транспортом. В КГГА сообщили о задержках транспорта.
- Более того, даже метро закрыли. Все из-за того, что 2 станции "Берестейская" и "Академгородок", затопило. Также затопило пригород – Виноградарь и Боярку.
- Спасатели предупреждают, что к концу суток снова возможны грозы и ветер мощностью 15 – 20 метров в секунду.