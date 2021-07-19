Негода у Киві почала орієнтовно о близько обіду 19 липня. Це вже вдруге за останні три дні.

До теми Бурхливі потоки води затопили метро у Києві, 2 станції закрили: шокуючі відео

Сильний вітер у Києві повалив частину дерева

Шквальний вітер зніс верхівку дерева,
– мовиться у повідомленні.

Це трапилось на вулиці Степана Руданського. На відео помітно, як дуже сильний вітер фактично зносить дерево – воно падає просто за кілька секунд.

Потужний вітер у Києві повалив частину дерева: дивіться відео

До речі, рятувальники попереджали про негоду на території всієї країни. Мовилось про пониження температури, сильні дощі, вітри та навіть ймовірний град.

Гроза у Києві: що відомо

  • Посеред дня 19 липня у Києві почався сильний дощ та вітер. Місто потемніло, а температура повітря знизила з +30 до +22 градусів. Також була блискавка.
  • Через велику кількість опадів, місто затопила вода.
  • Затоплення призвело до проблем з громадським транспортом. У КМДА повідомили про затримки.
  • Ба більше, навіть метро закрили. Все через те, що 2 станції, "Берестейську" та "Академмістечко", затопило. Також затопило передмістя – Виноградар та Боярку.
  • Рятувальники попереджають, що до кінця доби знову можливі грози та вітер потужністю 15 – 20 метрів за секунду.