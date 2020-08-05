В ливанском Бейруте, где накануне прогремел мощный взрыв, продолжает расти количество жертв и пострадавших. Ситуацию осложняет и то, что ударная волна повредила 4 больницы города.

Поэтому количество погибших, вероятно, увеличится, об этом заявил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан, сообщает CNN.

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В то же время участники фейсбук-группы "Ливан – Наши в Ливане" для русскоязычных жителей Бейрута сообщили, что среди разрушенных больниц есть те, где лечили больных COVID-19.

Они также поделились фотографиями из медицинских учреждений, которые показывают последствия взрыва.

Одна из больниц Бейрута: последствия мощного взрыва / Фото из соцсетей

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