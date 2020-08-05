Мощный взрыв в Бейруте разрушил 4 больницы, среди них-коронавирусные: фото
В ливанском Бейруте, где накануне прогремел мощный взрыв, продолжает расти количество жертв и пострадавших. Ситуацию осложняет и то, что ударная волна повредила 4 больницы города.
Поэтому количество погибших, вероятно, увеличится, об этом заявил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан, сообщает CNN.
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В то же время участники фейсбук-группы "Ливан – Наши в Ливане" для русскоязычных жителей Бейрута сообщили, что среди разрушенных больниц есть те, где лечили больных COVID-19.
Они также поделились фотографиями из медицинских учреждений, которые показывают последствия взрыва.
Одна из больниц Бейрута: последствия мощного взрыва / Фото из соцсетей
Масштабный взрыв в Бейруте: основное
- Вечером 4 августа в столице Ливана, Бейруте прогремели два мощных взрыва. Один взрыв произошел в порту Бейрута. Другой – в центре города.
- По состоянию на утро 5 августа известно о более чем 4 тысячах пострадавших и по меньшей мере 100 погибших. Их количество продолжает расти.
- Причины взрыва до сих пор устанавливаются. Сначала сообщали, что речь идет о возгорании пиротехники на складе в порту. Однако впоследствии власти и СМИ заявили, что могли взорваться 2 700 тонн аммиачной селитры, которую конфисковали еще 6 лет назад.
- Взрыв был настолько мощным, что его ощутили даже жители Кипра. Это в более чем 200 километрах от ливанской столицы.