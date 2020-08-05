В ліванському Бейруті, де напередодні пролунав потужний вибух, продовжує зростати кількість жертв та постраждалих. Ситуацію ускладнює й те, що ударна хвиля пошкодила 4 лікарні міста.

Тому кількість загиблих, ймовірно, збільшиться, про це заявив міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан, повідомляє CNN.

Важливо Потужний вибух у Бейруті: чи постраждали українці

Водночас учасники фейсбук-групи "Ліван-Наші в Лівані" для російськомовних мешканців Бейрута повідомили, що серед зруйнованих лікарень є ті, де лікували хворих на COVID-19.

Вони також поділилися фотографіями з медичних закладів, які показують наслідки вибуху.

Одна з лікарень Бейрута: наслідки потужного вибуху / Фото з соцмереж

Масштабний вибух у Бейруті: основне