Потужний вибух у Бейруті зруйнував 4 лікарні, серед них – коронавірусні: фото
В ліванському Бейруті, де напередодні пролунав потужний вибух, продовжує зростати кількість жертв та постраждалих. Ситуацію ускладнює й те, що ударна хвиля пошкодила 4 лікарні міста.
Тому кількість загиблих, ймовірно, збільшиться, про це заявив міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан, повідомляє CNN.
Важливо Потужний вибух у Бейруті: чи постраждали українці
Водночас учасники фейсбук-групи "Ліван-Наші в Лівані" для російськомовних мешканців Бейрута повідомили, що серед зруйнованих лікарень є ті, де лікували хворих на COVID-19.
Вони також поділилися фотографіями з медичних закладів, які показують наслідки вибуху.
Одна з лікарень Бейрута: наслідки потужного вибуху / Фото з соцмереж
Масштабний вибух у Бейруті: основне
- Ввечері 4 серпня в столиці Лівану, Бейруті, прогриміли два потужні вибухи. Один вибух стався в порту Бейрута. Інший – у центрі міста.
- Станом на ранок 5 серпня відомо про понад 4 тисяч постраждалих та щонайменше 100 загиблих. Їх кількість продовжує зростати.
- Причини вибуху досі встановлюються. Спершу повідомляли, що йдеться про займання піротехніки на складі в порту. Однак згодом влада і ЗМІ заявили, що могли вибухнути 2 700 тонн аміачної селітри, яку конфіскували ще 6 років тому.
- Вибух був настільки потужним, що його відчули навіть жителі Кіпру. Це у понад 200 кілометрах від ліванської столиці.