Мощный взрыв в Казахстане на военном объекте: жуткое видео

В Казахстане на военном объекте прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел около города Тараза, что недалеко от границы с Кыргызстаном.

Предварительно известно, что взрыв произошел на складе в воинской части. Инцидент произошел 26 августа.

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В Казахстане в районе складов прогремел взрыв

Российские СМИ написали, что взрыв неустановленных предметов произошел возле склада воинской части в Жамбылской области. Об этом им сообщили в Минобороны Казахстана.

В воинской части, что дислоцируется в Байзакском районе Жамбылской области ориентировочно в 19 часов (ориентировочно в 16 часов – 24 канал) произошло возгорание возле одного из составов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов,

– говорится в сообщении.

В Казахстане прогремел взрыв на военном объекте: смотрите видео

Издание "Sputnik Казахстан" сообщило, что "горит склад с боеприпасами".

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В Минобороны страны также сообщили, что к тушению пожара привлекли пожарные команды части с гусеничными пожарными машинами.

Издание "Mash" опубликовало аудиозапись якобы очевидца событий. Женщина сквозь слезы испуганным голосом сказала, что из-за взрыва "все разнесло".

Окон нет! Полностью все разнесло! Взрыв был очень сильный,

– рассказала женщина.

Издание пишет, что запись из магазина, который расположен недалеко от здания, что взорвалось. О пострадавших на данный момент не сообщали.

Женщина плачет, что из-за взрыва магазин неподалеку был разрушен: слушайте аудиозапись

В Минобороны Казахстана начали эвакуировать местных жителей из района взрыва. Также там рассказали, что боеприпасы – инженерные, поэтому не имеют большой дальности разлета.

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