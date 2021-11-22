Мощный взрыв прогремел в многоэтажке в Махачкале: пострадали дети
22 ноября 2021 , 16:28Читати новину українською
Источник:Интерфакс
В частном доме в Махачкале (столице Дагестана) в понедельник, 22 ноября, прогремел взрыв. Сейчас известно об одной жертве.
Кроме того, в результате взрыва пострадали 4 человека. По предварительным данным, все госпитализированные с травмами – несовершеннолетние.
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На месте взрыва газа найдено тело погибшего. Еще четырех человек госпитализировали с травами,
– говорится в сообщении.
Также известно, что под завалами может находиться еще один ребенок.
По предварительным данным, причиной взрыва в частном жилом доме стала утечка газа. Сейчас на месте трагедии работают эксперты.
Взрыв в Махачкале: смотрите видео
Взрыв на военном заводе в Румынии
- В Румынии на военном заводе Бабени прогремел взрыв.
- Жертвами стали 4 человека. Кроме того, известно о 4 пострадавших. Из них 3 – нуждались в госпитализации.
- Местные правоохранители рассказали, что причиной взрыва стала противопехотная мина.
- Сейчас специалисты устанавливают детали трагедии.
- Румынская прокуратура открыла уголовное производство.
- Беспокойство у правоохранителей вызывает тот факт, что это уже не первый взрыв на заводе. В 2019 году жертвой взрыва стал 22-летний работник.