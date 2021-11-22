Мощный взрыв прогремел в многоэтажке в Махачкале: пострадали дети

В частном доме в Махачкале (столице Дагестана) в понедельник, 22 ноября, прогремел взрыв. Сейчас известно об одной жертве.

Кроме того, в результате взрыва пострадали 4 человека. По предварительным данным, все госпитализированные с травмами – несовершеннолетние.

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На месте взрыва газа найдено тело погибшего. Еще четырех человек госпитализировали с травами,

– говорится в сообщении.

Также известно, что под завалами может находиться еще один ребенок.

По предварительным данным, причиной взрыва в частном жилом доме стала утечка газа. Сейчас на месте трагедии работают эксперты.

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