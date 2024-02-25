Мощные взрывы прогремели в Джанкое и Евпатории в Крыму

Во временно оккупированном Крыму неспокойно. Сообщают о взрывах на полуострове.

Вечером 25 февраля сообщили о взрывах в Джанкое. Местные телеграмм-каналы отмечают о работе сил противовоздушной обороны, передает 24 Канал.

Смотрите также Уничтожают бункеры и бьют на 500 километров: почему ракеты Taurus станут страшным сном для России

Мощные взрывы в Крыму

На временно оккупированном полуострове объявили воздушную тревогу. Раздаются сирены.

Оккупационные власти Крыма снова оправдываются. Там настаивают, что взрывы прогремели из-за использования военными табельных средств маскировки.

Зато активисты движения сопротивления "Атеш" выразили надежду, что в Джанкое был прилет.

Очень надеемся, что в Джанкое был прилет. Очень,

– написали они.

Впоследствии стало известно, что взрывы также прогремели и на территории временно оккупированной Евпатории. В частности, об этом сообщают крымские-телеграмм-каналы. Они утверждают, что это, мол, связано с работой российского ПВО.

В Крыму часто раздаются взрывы