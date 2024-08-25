Мощный взрыв прогремел в Харькове

По информации Воздушных сил, над Харьковской областью заметили скоростную цель. Власти Харькова сообщили о взрыве в городе.

Мониторы замечали активность самолетов российской армии. Они могли применить против Харьковщины авиационные ракеты.

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Взрыв в Харькове 25 августа: что известно

После 4 утра 2024 года взрывы прогремели в Харькове. По информации мониторинговых сообществ, враг запустил по меньшей мере 2 авиационные ракеты Х-59/69 с самолетов Су-57. Активность 3 бортов ранее фиксировали те же мониторы.

В 04:01 Воздушные силы написали в соцсетях, что фиксируют скоростную цель на Харьковщине, которая летит юго-западным курсом.

Внимание! В Харькове слышны взрывы. Находитесь в укрытиях. Не выкладывайте фото и видео прилетов. О пострадавших, разрушениях сообщайте на спецлинию полиции 102,

– написала в то же время Полиция Харьковской области.

Сообщение о взрыве поступило в 04:03. "В Харькове был слышен мощный взрыв. Будьте осторожны", – написал городской голова Харькова Игорь Терехов. "Харьков и район: находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары", – добавили в ОВА.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и Чугуеву. Предварительно, пострадавших в Харькове 2, в Чугуеве 3, среди них ребенок с острой реакцией на стресс.В результате прилета по Слободскому району города горит частный дом, добавил городской голова Харькова Игорь Терехов.

В 04:30 Харьковская область услышала сигнал об отбое воздушной тревоги. Но тревога продолжается в Липецкой громаде и Волчанской громаде. В последней продолжается также угроза артобстрела и есть угроза уличных боев.

Напомним, 6 августа враг ударил по центру Харькова, повредив гражданскую инфраструктуру. Серию взрывов в Харькове слышали и 17 августа. А в конце июля оккупанты ударили по Харькову противокорабельными ракетами Х-35У.

Неделю назад, днем 19 августа, враг обстрелял из танка поселок Казачья Лопань в Дергачевской громаде области, несколько человек получили ранения. А ночью тех же суток армия России атаковала гражданскую инфраструктуру в Богодуховском и Харьковском районах Харьковской области. В общем Харьковщина продолжает страдать от регулярных вражеских обстрелов различной интенсивности.