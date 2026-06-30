Московская область под массированной атакой: в некоторых местах зафиксированы обстрелы

30 июня Московская область России подверглась атаке беспилотников. О "добрых" дронах сообщали жители Егорьевска и Дубны. Ночью взрывы слышали и в Новороссийске Краснодарского края.

Местные жители также публикуют фото и видео последствий налета БПЛА. 24 Канал собрал самую важную информацию, известную на данный момент.

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Какова ситуация в Московской области?

В городе Егорьевске слышали взрывы и фиксировали пожар. Также поступает информация о новых беспилотниках, которые продолжают атаковать регион.

Дроны прилетели в Россию: смотрите видео очевидцев

В Дубне Московской области, по сообщениям местных источников, зафиксировали как минимум два прилета. Жители фиксировали последствия ударов на видео и пытались догадаться, что же загорелось в результате атаки.

Атака БПЛА на Московскую область: смотрите видео из сети

Сообщения о пролете беспилотников также поступали из Тулы. По словам очевидцев, их заметили в небе около 4 часов утра.

При этом в Новороссийске мог случиться прилет в районе морского порта – над ним поднимался столб дыма. Отметим, что это крупнейший порт России и один из крупнейших в Черном море, в состав которого входит терминал "Шесхарис" для перевалки нефти. Кроме того, там расположена Новороссийская военно-морская база Черноморского флота страны-агрессорки.



Атака на Новороссийск / Exilenova+

В общем же, после четырех утра мэр Москвы Сергей Собянин начал регулярно сообщать в телеграмме о работе российской ПВО, которая, по его словам, отражала атаку беспилотников, направлявшихся в сторону столицы России.

Приблизительно через час после начала атаки в соцсетях начали появляться видео, на которых местные жители зафиксировали пролет беспилотников над Московской областью в направлении российской столицы. По состоянию на 05:45 Собянин заявил, что силы ПВО якобы сбили уже 50 дронов.

Тем временем Росавиация объявила о временном введении ограничений на прием и отправку рейсов в аэропортах Домодедово и Жуковский.

Напомним, что 28 – 29 июня Силы обороны Украины нанесли удары по военной инфраструктуре России. Под удар попали мосты, по которым оккупанты опрокидывали войска и технику, состав обеспечения, пункты управления беспилотниками и РЭБ.

Также подтверждено успешное поражение двух объектов военной связи в Московской области: один разрушен, другой серьезно поврежден.