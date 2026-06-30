Місцеві також поширюють фото й відео наслідків нальоту БпЛА. 24 Канал зібрав найважливіше, що відомо на цей момент.

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Яка ситуація в Московській області?

У місті Єгор'євську чули вибухи й фіксували пожежу. Також надходить інформація про нові безпілотники, які продовжують атакувати регіон.

Дрони завітали до Росії: дивіться відео очевидців

У Дубні Московської області, за повідомленнями місцевих джерел, зафіксували щонайменше два прильоти. Жителі фіксували наслідки ударів на відео й намагалися здогадатися, що ж загорілося внаслідок атаки.

Атака БпЛА на Московщину: дивіться відео з мережі

Повідомлення про проліт безпілотників також надходили з Тули. За словами очевидців, їх помітили в небі близько 4-ї години ранку.

При цьому, у Новоросійську міг статися приліт у районі морського порту – над ним підіймався стовп диму. Зауважимо, що це найбільший порт Росії та один із найбільших у Чорному морі, до складу якого входить, зокрема, термінал "Шесхаріс" для перевалки нафти. Крім того, там розташована Новоросійська військово-морська база Чорноморського флоту країни-агресорки.



Атака на Новоросійськ / Exilenova+

Загалом же, після 4:00 ранку мер Москви Сергій Собянін почав регулярно повідомляти у телеграмі про роботу російської ППО, яка, за його словами, відбивала атаку безпілотників, що прямували у бік столиці Росії.

Приблизно за годину після початку атаки в соцмережах почали з'являтися відео, на яких місцеві жителі зафіксували проліт безпілотників над Московською областю в напрямку російської столиці. Станом на 05:45 Собянін заявив, що сили ППО нібито збили вже 50 дронів.

Тим часом Росавіація оголосила про тимчасове запровадження обмежень на прийом і відправлення рейсів в аеропортах "Домодєдово" та "Жуковський".

Нагадаємо, що 28 – 29 червня Сили оборони України завдали ударів по військовій інфраструктурі Росії. Під удар потрапили мости, якими окупанти перекидали війська та техніку, склад забезпечення, пункти управління безпілотниками та РЕБ.

Також підтверджено успішне ураження двох об'єктів військового зв'язку в Московській області: один зруйновано, інший серйозно пошкоджено.