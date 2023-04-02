Представители УПЦ МП избили военного в Хмельницком: возмутительное видео из соцсетей

Священнослужители УПЦ МП в Хмельницком избили в военной церкви. В сети появилось видео с места событий, которое сразу вызвало негодование украинцев.

На кадрах видно, как церковные служители набросились на воина с кулаками. О шокирующем инциденте сообщил депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлик.

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Представники УПЦ МП побили військового прямо у церкві

В одном из соборов Хмельницкого священнослужители избили мужчину в форме ВСУ, очевидцы сняли произошедшее на видео. Как сообщает депутат Хмельницкого облсовета Виктор Бурлык, военный, на которого набросились представители УПЦ МП – Артур Ананьев, который с начала полномасштабного вторжения ушел добровольцем на фронт в составе 19 стрелкового батальона.

По словам Бурлика, конфликт возник, когда военный спросил у присутствующих, сколько людей еще должно погибнуть, чтобы они перестали ходить в московский патриархат. Видео инцидента разлетелось по сети.

На кадрах видно, как один из священнослужителей набросился на военного с кулаками. На призыв о том, что боец не может дышать, представитель УПЦ МП не реагировал. Остальные служители церкви не остановили нападающего.

Кроме того, по информации депутата, после нападения приехали патрульные. Они задержали военного по статье 173 (мелкое хулиганство).

По информации полиции, конфликт начал военный

Как сообщила журналистам Vsim.ua спикер УПП в Хмельницкой области Виктория Тимощук, во время богослужения 26-летний мужчина начал конфликт со священником. Инцидент произошел в 10:20 в Свято-Покровском Кафедральном соборе УПЦ МП.

Мужчина во время проведения молитвенной литургии, сбросил со стола на пол книгу «Евангелие», устроил словесный конфликт в отношении священника, читавшего молитвенную литургию. Свидетели этого происшествия вызвали сотрудников полиции. В настоящее время решается вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности по статье 173 КУоАП,

– отметила спикер.

В то же время по факту избиения военного, зафиксированного очевидцами на видео, полиция также открыла уголовное производство. Священник обвиняется в хулиганстве.