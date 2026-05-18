После голосования верующие и священники ПЦУ исполнили гимн Украины. Об этом рассказал капеллан Роман Грищук в собственных соцсетях.
Смотрите также Все ли священники могут получить бронирование во время войны: ответ эксперта
Как жители села на Буковине пытались перейти в ПЦУ?
Религиозная община храма архистратига Михаила села Сербичаны Днестровского района Черновицкой области сделала свой выбор и проголосовала за выход из московского патриархата. Также верующие приняли решение присоединиться к Православной церкви Украины.
Собрание состоялось возле стелы погибших защитников села. На месте также была полиция. Проведение собрания было осложнено появлением священников УПЦ МП.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Сторонники московского патриархата не хотели регистрироваться: их цель была одна – сорвать собрание общины и молитву за Украину! Но собрание все равно состоялось! Люди проголосовали за то, чтобы Украина была свободной и была украинской,
– заявил в соцсети священник ПЦУ Роман Грищук.
Что известно о религиозном скандале на Буковине?
Староста села Сербичаны Михаил Братушко рассказал в комментарии Общественному Черновцы, что переход храма в ПЦУ поддержали 104 человека. Зато за сохранение УПЦ МП в храме проголосовало почти 400 человек. Настоятель храма Александр Власов выступает категорически против перехода в Православную церковь Украины.
Мы не будем переходить с общиной, мы против этого. Я тем людям говорил: "Хотите переходить? Стройте себе церковь. Мы вам поможем, если вы хотите переходить. Я не перехожу,
– рассказал Власов.
Капеллан ПЦУ Роман Грищук говорит, что люди в той части Буковины находятся под сильным влиянием УПЦ МП. Он заявил, что духовенство МП считает нужным не замечать, что идет война.
Поэтому во время сбора верующих ПЦУ попы и их последователи пытались сорвать голосование и провести альтернативное. Попы МП со всего района пытались провести альтернативное собрание. Каждый из них должен был привезти с собой людей для массовки, которые должны были играть роль жителей Сербичан.
В церковь фактически ходит 20 – 30 человек из целого села, а на собрание священнослужители УПЦ МП привезли несколько сотен со всего Днестровского района,
– сообщил капеллан.
Роман Грищук рассказал в комментарии Zaxid.net, что после собрания начнет регистрацию религиозной общины храма архистратига Михаила в рамках Православной церкви Украины. Он уже начал собирать необходимые документы:
- устав религиозной общины в четырех экземплярах;
- заявление на имя главы областной администрации;
- протокол собрания прихожан;
- список не менее десяти учредителей религиозной общины;
- документ о праве собственности или пользования помещением.
При наличии всех этих документов решение о переходе внесут в единый госреестр. Обращение рассматривают до трех месяцев. Если жители считают, что во время процедуры были нарушения, они могут обратиться в полицию или обжаловать результаты голосования в суде.
Какие скандалы возникают со священниками УПЦ МП?
В начале 2026 года журналисты разоблачили в Киеве подпольную школу "Перспектива" московского патриархата. Детей там учили на русском языке и по советским учебникам. Там дети цитируют русских поэтов, поют русские песни, смотрят российские фильмы.
В Харькове монахи УПЦ МП развращали несовершеннолетних и хранили детскую порнографию. Это происходило в той же церкви, где в январе 2026 года задержали пророссийского священника.
В Успенском соборе в городе Владимире Волынской области долгое время молились на российского царя Николая II и его семью. Недавно там состоялось первое богослужение на украинском языке, которое провел митрополит Епифаний.