После голосования верующие и священники ПЦУ исполнили гимн Украины. Об этом рассказал капеллан Роман Грищук в собственных соцсетях.

Как жители села на Буковине пытались перейти в ПЦУ?

Религиозная община храма архистратига Михаила села Сербичаны Днестровского района Черновицкой области сделала свой выбор и проголосовала за выход из московского патриархата. Также верующие приняли решение присоединиться к Православной церкви Украины.

Собрание состоялось возле стелы погибших защитников села. На месте также была полиция. Проведение собрания было осложнено появлением священников УПЦ МП.

Сторонники московского патриархата не хотели регистрироваться: их цель была одна – сорвать собрание общины и молитву за Украину! Но собрание все равно состоялось! Люди проголосовали за то, чтобы Украина была свободной и была украинской,

– заявил в соцсети священник ПЦУ Роман Грищук.

Что известно о религиозном скандале на Буковине?

Староста села Сербичаны Михаил Братушко рассказал в комментарии Общественному Черновцы, что переход храма в ПЦУ поддержали 104 человека. Зато за сохранение УПЦ МП в храме проголосовало почти 400 человек. Настоятель храма Александр Власов выступает категорически против перехода в Православную церковь Украины.

Мы не будем переходить с общиной, мы против этого. Я тем людям говорил: "Хотите переходить? Стройте себе церковь. Мы вам поможем, если вы хотите переходить. Я не перехожу,

– рассказал Власов.

Капеллан ПЦУ Роман Грищук говорит, что люди в той части Буковины находятся под сильным влиянием УПЦ МП. Он заявил, что духовенство МП считает нужным не замечать, что идет война.

Поэтому во время сбора верующих ПЦУ попы и их последователи пытались сорвать голосование и провести альтернативное. Попы МП со всего района пытались провести альтернативное собрание. Каждый из них должен был привезти с собой людей для массовки, которые должны были играть роль жителей Сербичан.

В церковь фактически ходит 20 – 30 человек из целого села, а на собрание священнослужители УПЦ МП привезли несколько сотен со всего Днестровского района,

– сообщил капеллан.

Роман Грищук рассказал в комментарии Zaxid.net, что после собрания начнет регистрацию религиозной общины храма архистратига Михаила в рамках Православной церкви Украины. Он уже начал собирать необходимые документы:

устав религиозной общины в четырех экземплярах;

заявление на имя главы областной администрации;

протокол собрания прихожан;

список не менее десяти учредителей религиозной общины;

документ о праве собственности или пользования помещением.

При наличии всех этих документов решение о переходе внесут в единый госреестр. Обращение рассматривают до трех месяцев. Если жители считают, что во время процедуры были нарушения, они могут обратиться в полицию или обжаловать результаты голосования в суде.

