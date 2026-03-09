Несмотря на это, нарушений языкового закона установить не смогли. Об этом сообщили в секретариате Уполномоченного по защите государственного языка в комментарии "Слідство.Інфо".

В этой подпольной школе московского патриархата дети цитируют русских поэтов, поют русские песни, смотрят российские фильмы.

"Школа" придерживается советской системы образования, в частности, вместо четырех начальных классов дети заучивают только три. К тому же у этого заведения нет лицензии.

Несмотря на эти и другие установленные факты, секретариат Уполномоченного по защите государственного языка после проверки утверждает, что установить нарушение языкового законодательства "невозможно".

Единственная потенциальная зацепка заключалась в том, что в образовательной программе этого частного учебного заведения был странный параграф, который предусматривал развитие компетенций у младших школьников общаться, кроме государственного и иностранных языков – "на родном языке". И в этом случае создавалось впечатление, что речь шла о языке, на котором общались в сюжете не названные родители учеников. Но наличие подобных параграфов в образовательных программах – не относится к компетенции Уполномоченного по защите государственного языка,

– заявили в секретариате.

Кроме того, там добавили, что ни один из родителей не подтвердил, что было нарушение права на проведение образовательного процесса на негосударственном языке.

"То есть, никаких доказательств, или оснований, которые бы позволили установить нарушения и привлечь к ответственности потенциальных нарушителей, обнаружено не было", – отмечается в ответе журналистам.

